Ціни в Одесі: що можна купити на зарплату і пенсію

Ціни в одеських магазинах — що можна купити за зарплату чи пенсію
Останнім часом ціни на продукти в одеських магазинах стрімко зростають. Вартість деяких товарів стала просто захмарною і перевищує вартість денного заробітку, а морепродукти та м’ясні делікатеси — для більшості майже недоступна розкіш.
Новини.LIVE проаналізували, скільки коштують найпопулярніші продукти в одеських магазинах та що можна дозволити собі на середню зарплату, мінімальну зарплату або пенсію.
Ціни в одеських супермаркетах
В Одесі ціни на продукти першої потреби та делікатеси досягли нових рекордів. Для прикладу, 250 г лохини коштують 319 грн, а за 400 г винограду доведеться заплатити мінімум 279 грн.
Ось кілька прикладів актуальних цін в одеських магазинах:
- Полуниця, 250 г — 199 грн
- Авокадо джамбо, 1 шт. — 199 грн
- Хамон, 100 г — 179,99 грн
- Креветки варені, 150 г — 269 грн
- Омар, 350 г — 769 грн
- Восьминіг, 300 г — 519 грн
- Полуниця, 250 г — 169 грн
- Лохина, 250 г — 319 грн
- Папая, за 100 г — 17,90 грн
- Пітахая червона, за 100 г — 59,90 грн
- Гранаділла, шт. — 119 грн
- Пасіонфрут, за 100 г — 69,90 грн
- Диня, 1 кг — 139 грн
- Авокадо Пуро, шт. — 89,99 грн
- Огірок гладкий, 1 кг — 139 грн
- Капуста біла, кг — 44,89 грн
- Картопля, кг — 39,99 кг
- Картопля біла, кг — 27,89 грн
- Томат, кг — 129 грн
- Перець жовтий, кг — 279 грн
- Томат чорний, кг — 199 грн
- Делікатес язиковий, 100 г — 74,90 грн
- Устриця, №2 шт. — 59,99 грн
- Раки варені, 30-50, 800 г — 979 грн
- Восьминіг, 300 г — 519 грн
- Мідії варено-морожені, 300 г — 149 грн
- Креветка сира, 400 г — 334 грн
- Раки варено-морожені 500 г — 569 грн
- Раки 40-60 варено-морожені 500 г — 199 грн
Що можна купити на мінімалку та пенсію в Одесі
Зазначимо, що наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, середня — 12000 грн, а пенсія для багатьох людей взагалі не перевищує 3000 грн. На ці суми вже складно придбати навіть основні продукти, не кажучи про делікатеси.
Якщо взяти мінімальну зарплату, на неї можна купити:
- 40 упаковок лохини по 200 г (299 грн);
- 50 кг білокачанної капусти (44,89 грн/кг);
- 53 кг картоплі (39,99 грн/кг);
- 28 кг чорних томатів (199 грн/кг).
На середню зарплату можливості трохи більші: 60 кг чорних томатів або майже 34 упаковки хамону по 100 г (179,99 грн). Чи ще можна обрати фрукти та придбати на ці кошти.
- 40 упаковок полуниці по 250 г
- 15 кг винограду елітного рожевого
- 15 упаковок варених восьминогів по 300 г
А ось пенсіонеру доведеться обирати між 15 кг картоплі або лише трьома кілограмами полуниці (250 г по 199 грн). Також на 3000 грн можна придбати 15 авокадо чи купити лише чотири омари і залишитися без грошей.
Нагадаємо, українцям варто готуватися до того, що їхні витрати на продукти суттєво зростуть цього року через інфляцію та нестабільну ситуацію в енергетиці. Також ми писали, що найбільше подорожчало в Україні.
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