Ціни в Одесі: що можна купити на зарплату і пенсію

Жінки в магазині обирають продукти. Фото ілюстративне: УНІАН

Останнім часом ціни на продукти в одеських магазинах стрімко зростають. Вартість деяких товарів стала просто захмарною і перевищує вартість денного заробітку, а морепродукти та м’ясні делікатеси — для більшості майже недоступна розкіш.

Новини.LIVE проаналізували, скільки коштують найпопулярніші продукти в одеських магазинах та що можна дозволити собі на середню зарплату, мінімальну зарплату або пенсію.

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Ціни в одеських супермаркетах

В Одесі ціни на продукти першої потреби та делікатеси досягли нових рекордів. Для прикладу, 250 г лохини коштують 319 грн, а за 400 г винограду доведеться заплатити мінімум 279 грн.

Вартість лохини в одеському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціна на виноград в одеському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вартість полуниці в супермаркеті.Фото: Новини.LIVE

Ось кілька прикладів актуальних цін в одеських магазинах:

Полуниця, 250 г — 199 грн

Авокадо джамбо, 1 шт. — 199 грн

Хамон, 100 г — 179,99 грн

Креветки варені, 150 г — 269 грн

Омар, 350 г — 769 грн

Восьминіг, 300 г — 519 грн

Полуниця, 250 г — 169 грн

Лохина, 250 г — 319 грн

Папая, за 100 г — 17,90 грн

Пітахая червона, за 100 г — 59,90 грн

Гранаділла, шт. — 119 грн

Пасіонфрут, за 100 г — 69,90 грн

Диня, 1 кг — 139 грн

Авокадо Пуро, шт. — 89,99 грн

Огірок гладкий, 1 кг — 139 грн

Капуста біла, кг — 44,89 грн

Картопля, кг — 39,99 кг

Картопля біла, кг — 27,89 грн

Томат, кг — 129 грн

Перець жовтий, кг — 279 грн

Томат чорний, кг — 199 грн

Делікатес язиковий, 100 г — 74,90 грн

Устриця, №2 шт. — 59,99 грн

Раки варені, 30-50, 800 г — 979 грн

Восьминіг, 300 г — 519 грн

Мідії варено-морожені, 300 г — 149 грн

Креветка сира, 400 г — 334 грн

Раки варено-морожені 500 г — 569 грн

Раки 40-60 варено-морожені 500 г — 199 грн

Ціни на екзотичні фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість на устриці в магазині Одеси. Фото: Новини.LIVE

Що можна купити на мінімалку та пенсію в Одесі

Зазначимо, що наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн, середня — 12000 грн, а пенсія для багатьох людей взагалі не перевищує 3000 грн. На ці суми вже складно придбати навіть основні продукти, не кажучи про делікатеси.

Якщо взяти мінімальну зарплату, на неї можна купити:

40 упаковок лохини по 200 г (299 грн);

50 кг білокачанної капусти (44,89 грн/кг);

53 кг картоплі (39,99 грн/кг);

28 кг чорних томатів (199 грн/кг).

Ціна на восьминога в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На середню зарплату можливості трохи більші: 60 кг чорних томатів або майже 34 упаковки хамону по 100 г (179,99 грн). Чи ще можна обрати фрукти та придбати на ці кошти.

40 упаковок полуниці по 250 г

15 кг винограду елітного рожевого

15 упаковок варених восьминогів по 300 г

Вартість 100 грамм хамону в магазині Одеси. Фото: Новини.LIVE

А ось пенсіонеру доведеться обирати між 15 кг картоплі або лише трьома кілограмами полуниці (250 г по 199 грн). Також на 3000 грн можна придбати 15 авокадо чи купити лише чотири омари і залишитися без грошей.

Ціни на омара. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, українцям варто готуватися до того, що їхні витрати на продукти суттєво зростуть цього року через інфляцію та нестабільну ситуацію в енергетиці. Також ми писали, що найбільше подорожчало в Україні.