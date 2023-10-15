Туманное утро сменит ясный день: какой будет погода в Одессе сегодня

Люди пьют кофе и гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 15 октября, природа подарит настоящую осеннюю сказку. Ночью и утром может быть небольшой туман, но это не помешает одесситам почувствовать теплоту дня. Ветер будет умеренный, юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем приятно поднимется до 25 °C, создавая теплую и благоприятную атмосферу. Ночью лучше быть тепло одетыми – температура будет от 10 до 16 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Солнечно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-5 м/с.

Температура ночью +10...16 °С, днем +16...+20 °С.

Температура морской воды +17...+18 °С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 83%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Преимущественно солнечно.

Ветер северо-западный, 2-9 м/с.

Температура ночью +10...+12 °С, днем +13...+23 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Всю Украину тоже ждет солнечная и теплая погода. Однако следует помнить, что атмосферные условия могут меняться, поэтому рекомендуем отслеживать прогнозы погоды и быть готовыми к возможным изменениям.

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в 4 утра.