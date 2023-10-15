Туманное утро сменит ясный день: какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 15 октября, природа подарит настоящую осеннюю сказку. Ночью и утром может быть небольшой туман, но это не помешает одесситам почувствовать теплоту дня. Ветер будет умеренный, юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем приятно поднимется до 25 °C, создавая теплую и благоприятную атмосферу. Ночью лучше быть тепло одетыми – температура будет от 10 до 16 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Солнечно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-5 м/с.
- Температура ночью +10...16 °С, днем +16...+20 °С.
- Температура морской воды +17...+18 °С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 83%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Преимущественно солнечно.
- Ветер северо-западный, 2-9 м/с.
- Температура ночью +10...+12 °С, днем +13...+23 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Всю Украину тоже ждет солнечная и теплая погода. Однако следует помнить, что атмосферные условия могут меняться, поэтому рекомендуем отслеживать прогнозы погоды и быть готовыми к возможным изменениям.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в 4 утра.
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