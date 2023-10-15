Туманний ранок змінить ясний день: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 15 жовтня, природа подарує справжню осінню казку. Вночі та ранком може бути невеликий туман, але це не завадить одеситам відчути теплоту дня. Вітер буде помірним, південно-західний зі швидкістю 5 метрів на секунду. Температура повітря вдень приємно підніметься до 25 °C, створюючи теплу та сприятливу атмосферу. Уночі краще бути тепло вдягнутими — температура становитиме від 10 до 16°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Сонячно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 3–5 м/с.
- Температура вночі 10–16 °С, вдень 16–20 °С.
- Температура морської води 17–18 °С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 83%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Вітер північно-західний, 2-9 м/с.
- Температура вночі +10...+12 °С, вдень +13...+23 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Всю Україну теж чекає сонячна та тепла погода. Однак слід пам’ятати, що атмосферні умови можуть змінюватися, тому рекомендуємо слідкувати за прогнозами погоди та бути готовими до можливих змін.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4-й ранку.
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