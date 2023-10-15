Туманний ранок змінить ясний день: якою буде погода в Одесі сьогодні

Люди п'ють каву і гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 жовтня, природа подарує справжню осінню казку. Вночі та ранком може бути невеликий туман, але це не завадить одеситам відчути теплоту дня. Вітер буде помірним, південно-західний зі швидкістю 5 метрів на секунду. Температура повітря вдень приємно підніметься до 25 °C, створюючи теплу та сприятливу атмосферу. Уночі краще бути тепло вдягнутими — температура становитиме від 10 до 16°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сонячно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3–5 м/с.

Температура вночі 10–16 °С, вдень 16–20 °С.

Температура морської води 17–18 °С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 83%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно сонячно.

Вітер північно-західний, 2-9 м/с.

Температура вночі +10...+12 °С, вдень +13...+23 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Всю Україну теж чекає сонячна та тепла погода. Однак слід пам’ятати, що атмосферні умови можуть змінюватися, тому рекомендуємо слідкувати за прогнозами погоди та бути готовими до можливих змін.

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4-й ранку.