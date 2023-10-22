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Турецкие рыбаки спасли медвежонка в Черном море

22 октября 2023 18:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Турецкие рыбаки спасли медвежонка в Черном море
Рыбаки спасают медвежонка. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Рыбаки спасли медведя в Черном море, плававшем в 200 метрах от берега близ города Гиресун на севере Турции. Мишка плыл далеко от берега. Люди подобрались на лодке, сачком вытащили его из воды и отвезли на сушу.

Об этом сообщает в социальной сети Х первая турецкая новостная платформа, ориентированная на социальные сети BPT .

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Мишку, которого вытащили на берег, передали инспекторам Генеральной дирекции по охране природы и национальным паркам Турции. Пока неизвестно, как животное оказалось в воде так далеко от суши.

Инциденты с животными

В лесах Ровенской области очевидцы заметили бурого медведя. Специалисты отмечают, что для Полесья это очень нетипично.

Напомним, работники кинотеатра на Аляске сделали фото и видео, когда лось вошел в здание, чтобы полакомиться попкорном. Инцидент также зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает upi.com. Животное зашло в вестибюль заведения, порылось в мусоре, съело попкорн и засунуло морду в коробку от Happy Meal, прежде чем уйти.

Также мы писали, что в Британской Колумбии, Канада, медведь залез в автомобиль и выпил 69 банок газированных напитков. Владелице машины Шэрону Роселу удалось зафиксировать инцидент на видео. Медведь также испортил автомобиль женщины. Он порвал кожаный салон, сломал оконный ролик и повсюду оставил липкие следы.

Еще мы сообщали, что в Индии разъяренный слон напал на автобус. Инцидент произошел тогда, когда транспортное средство сломалось посреди дикой местности. Пассажиры вышли из автобуса и ждали замены транспорта. Неожиданно к месту остановки прибежал злой слон, протаранивший лобовое стекло. Животное также сдвинуло транспортное средство на несколько метров.

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