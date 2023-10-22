Турецкие рыбаки спасли медвежонка в Черном море

Рыбаки спасают медвежонка. Фото: скриншот

Рыбаки спасли медведя в Черном море, плававшем в 200 метрах от берега близ города Гиресун на севере Турции. Мишка плыл далеко от берега. Люди подобрались на лодке, сачком вытащили его из воды и отвезли на сушу.

Об этом сообщает в социальной сети Х первая турецкая новостная платформа, ориентированная на социальные сети BPT .

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🔵 Giresun'da 200 метров açıkta denizde yüzen ayıyı, balıkçılar kurtardı. pic.twitter.com/T62Yqfd7hT — BPT (@bpthaber) October 20, 2023

Мишку, которого вытащили на берег, передали инспекторам Генеральной дирекции по охране природы и национальным паркам Турции. Пока неизвестно, как животное оказалось в воде так далеко от суши.

Инциденты с животными

В лесах Ровенской области очевидцы заметили бурого медведя. Специалисты отмечают, что для Полесья это очень нетипично.

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Также мы писали, что в Британской Колумбии, Канада, медведь залез в автомобиль и выпил 69 банок газированных напитков. Владелице машины Шэрону Роселу удалось зафиксировать инцидент на видео. Медведь также испортил автомобиль женщины. Он порвал кожаный салон, сломал оконный ролик и повсюду оставил липкие следы.

Еще мы сообщали, что в Индии разъяренный слон напал на автобус. Инцидент произошел тогда, когда транспортное средство сломалось посреди дикой местности. Пассажиры вышли из автобуса и ждали замены транспорта. Неожиданно к месту остановки прибежал злой слон, протаранивший лобовое стекло. Животное также сдвинуло транспортное средство на несколько метров.