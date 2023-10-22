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Турецькі рибалки врятували ведмежа у Чорному морі

22 жовтня 2023 18:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Турецькі рибалки врятували ведмежа у Чорному морі
Рибалки рятують ведмежа. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Рибалки врятували ведмедя у Чорному морі, який плавав у 200 метрах від берега поблизу міста Гіресун на півночі Туреччини. Ведмедик плив далеко від берега. Люди підібралися на човні, сачком витягли його з води й відвезли на сушу. 

Про це повідомляє у соціальній мережі Х перша турецька новинна платформа, орієнтована на соціальні мережі BPT.

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Ведмедика, якого витягли на берег, передали інспекторам Генеральної дирекції з охорони природи та національних парків Туреччини. Наразі невідомо як тварина виявилась у воді так далеко від суші. 

Інциденти з тваринами

Додамо, що у лісах Рівненської області очевидці помітили бурого ведмедя. Фахівці зазначають, що для Полісся — це дуже нетипово.

Нагадаємо, працівники кінотеатру на Алясці зробили фото та відео, коли лось зайшов у будівлю, щоб поласувати попкорном. Інцидент зафіксували також камери відеоспостереження, передає upi.com. Тварина зайшла до вестибюля закладу, порилася у смітті, з'їла попкорн і засунула морду в коробку від Happy Meal, перш ніж піти.

Також ми писали, що У Британській Колумбії, Канада, ведмідь заліз в автомобіль та випив 69 банок газованих напоїв. Власниці машини Шерон Росел вдалося зафіксувати інцидент на відео. Ведмідь також зіпсував автівку жінки. Він порвав шкіряний салон, зламав віконний ролик і всюди залишив липкі сліди.

Ще ми повідомляли, що в Індії розлючений слон напав на автобус. Інцидент стався тоді, коли транспортний засіб зламався посеред дикої місцевості. Пасажири вийшли з автобуса та чекали на заміну транспорту. Несподівано до місця зупинки прибіг злий слон, який протаранив лобове скло. Тварина також зрушила транспортний засіб на декілька метрів.

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