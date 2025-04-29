Что посмотреть в Одессе во время войны: туризм сегодня: туризм сегодня

Люди возле моря. Фото: Новини.LIVE

Война изменила поведение туристов, спутала маршруты, разрушила логистику, но не остановила стремление увидеть новое, почувствовать жизнь, вырваться из тревоги. Одесса как один из главных туристических центров страны сейчас переживает не спад, а трансформацию. Исторические усадьбы, винные маршруты, дегустации под открытым небом и короткие экскурсии — все это стало частью нового туризма, который не исчез, а переродился.

В этом уверен президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский, который дал эксклюзивное интервью журналистам Новини.LIVE.

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Туризм в Одессе

Несмотря на воздушные тревоги, потери и общую боль страны, туристическая Одесса живет. Не так, как раньше — с музыкой на Потемкинской лестнице и толпами на Ланжероне. Но живет. Медленно, осторожно, вдумчиво. Именно такую формулу туристического сезона сегодня формулируют местные гиды, сохранившие оптимизм даже в самые темные времена.

"Скажу вам так, что даже в это сверхтяжелое время туризм остановить невозможно, как невозможно остановить жизнь. Но у меня есть такое мнение, что сейчас мы перешли, условно говоря, на капельное орошение. Больших ливней в туризме пока нет, и это понятно почему. Но именно это капельное орошение, вы знаете, спасает растения. Так и мы спасаем этот бизнес, предоставляя понемногу, но постоянно экскурсионные и туристические услуги нашим гражданам", — говорит президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский.

Президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский о туризме в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Этот образ — капельное орошение — стал почти метафорой в профессиональной среде. Когда нет толп, но есть постоянство, ответственность, человеческое тепло, туризм выживает. В этом и заключается его новая функция: не только развлекать, но и восстанавливать, не только показывать что-то новое, но и возвращать к жизни.

Внутренний туризм

Внутренний туризм, по мнению специалистов, — это вклад в экономику, поддержка малого бизнеса, укрепление внутреннего единства. Во время войны эти вещи приобретают особое значение. И очень важно, чтобы эта поддержка происходила именно внутри страны.

"Мы являемся участниками экономической жизни страны не только тогда, когда что-то производим, работаем, строим, но и когда мы получаем услуги. И очень важно, чтобы мы эти услуги получали именно на нашей земле, в Украине", — отметил эксперт.

Оперный театр Одессы. Фото: Новини.LIVE

Это также о сознательном выборе — как ехать, так и оставаться, выбирать своих, открывать свои земли. Потому что туристический опыт — это не только о локации, но и о людях, которые ждут, которые готовятся, которые радуются каждому гостю. Они не просто встречают, они принимают — по-украински искренне, с надеждой и благодарностью.

"Всегда, когда мы находимся на какой-то локации, которую стараемся наилучшим образом показать туристам, мы чувствуем это тепло, это ожидание, которое присуще сейчас всему нашему украинскому туризму, потому что мы делимся не только информацией, мы делимся тем теплом, которое сейчас так нужно", — говорит Александр Грабовский.

Президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский о туристах. Фото: Новини.LIVE

Туризм как психологическое восстановление

И здесь появляется еще один важный компонент: туризм как психологическое восстановление. Сегодня это уже не прихоть, а потребность. Люди выгорают, люди тревожатся, люди молча живут под сиренами — и именно несколько дней или даже часов в другой среде могут вернуть силы. Это — не бегство от реальности, а форма адаптации.

"Тем самым спокойствием, которое мы ждем, ждем и хотим дождаться до мира. И всего несколько часов или несколько дней возвращают человека к, скажем так, активной жизни. К своим социальным функциям туризм во время войны добавил еще одну — лечебную", — отмечает президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств.

Эксперт Александр Грабовский о туризме как восстановлении. Фото: Новини.LIVE

Локации Одесской области

Региональные поездки стали главной альтернативой зарубежным путешествиям. И рост стоимости трансфера только подтолкнул этот процесс. Туристический вектор сместился — от дальних стран к соседним селам, от гостиничного сервиса к аутентичному пребыванию у хозяев. И таких маршрутов в Одесской области все больше.

"Мы сейчас ищем интересные места, которые находятся недалеко от Одессы. И такие места у нас есть. Ну, скажем, есть замечательные усадьбы недалеко от Одессы. Например, усадьба "Ласточка", которая уже очень популярна", — говорит эксперт.

Замок Курисов. Фото: Південний Кур'єр

Таких локаций — десятки. Усадьбы, фермы, дворики — они и стали новым лицом одесского туризма. Здесь не нужно много — только дорога, свободный день и немного открытости к чему-то новому.

Новые маршруты

Эти маршруты часто становятся не просто путешествием, а настоящим открытием — и для самих жителей Одесской области. Оказывается, в получасе езды от города можно найти старинные дома, места силы, винодельни с уникальным стилем и хозяев, которые рассказывают не хуже экскурсоводов. Такой туризм требует не столько бюджета, сколько интереса и доверия. И главное — желание не потреблять, а взаимодействовать. Потому что внутренний туризм сегодня — это не "купить и поехать", а "исследовать и поддержать". Так работает и винный туризм, который становится новым направлением даже в военное время.

"Вот, например, у нас есть замечательный винный туризм. И мы сейчас показываем и винодельни в самом городе, и винодельни за пределами Одессы, и возле Белгород-Днестровского, и возле Шабо. У нас есть туристические маршруты в Одесской области, которые прекрасно показывают всю эту палитру", — отмечает президент Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александр Грабовский.

Эксперт Александр Грабовский о новых маршрутах для туризма. Фото: Новини.LIVE

Сегодня туризм — это способ увидеть другую Украину, не ту, что в ленте новостей, а живую, сильную, гостеприимную. И именно это дает ощущение связи, что мы не рассыпались, не потерялись, а еще больше объединились. И именно поэтому важно не потерять это "капельное орошение", которое дает хоть и небольшое, но постоянное движение. Потому что движение — это жизнь, а туризм, даже локальный, — это еще и о возвращении смыслов.

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