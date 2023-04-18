В одесском дельфинарии разгорелся скандал

Морской котик позирует перед зрителями. Фото: Facebook дельфинария "Немо"

Одесский дельфинарий "Немо" попал в очередной скандал. Стало известно, что морских животных сдают в аренду постояльцам одноименной гостиницы.

Об этом стало известно из видео, появившегося в соцсетях.

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История началась с того, что какая-то девушка устроила съемку с морскими котиками в люксовом номере отеля. Эта выходка очень возмутила пользователей соцсетей, из-за чего возник скандал.

Пока известно, что полиция зарегистрировала заявление об издевательствах над животными. Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул.

"Полиция зарегистрировала обращение по поводу инцидента с морскими животными в дельфинарии "Немо". Следователи собриются посетить "живодерню" для установления обстоятельств, и всех участников происшествия", — подчеркнул активист.

Работники дельфинария уверяют, что животных в аренду они не сдают, а вопросы со скандалом комментировать отказываются.

"На сегодняшний день услуги по предоставлению животных в аренду, в том числе и для фотосессии, в нашей гостинице не осуществляются", — отмечают работники заведения.

Отметим, что одесский дельфинарий "Немо" принадлежит депутату горсовета Андрею Кисловскому.

Напомним, что в начале весны в рамках Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили стаю дельфинов - афалин. Это первая небольшая стая дельфинов в военное весеннее время в наших водах.