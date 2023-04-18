В одеському дельфінарії розгорівся скандал

Морський котик позує перед глядачами. Фото: Facebook дельфінарію "Немо"

Одеський дельфінарій "Немо" втрапив у черговий скандал. Стало відомо, що морських тварин здають в оренду постояльцям однойменного готелю.

Про це стало відомо з відео, яке з'явилося у соцмережах.

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Історія почалася з того, що якась дівчина влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Ця вихідка дуже обурила користувачів соцмереж, через що виник скандал.

Наразі відомо, що поліція зареєструвала заяву про знущання над тваринами. Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

"Поліція зареєструвала звернення щодо інциденту з морськими тваринами у дельфінарію "Немо".Слідчі збриються навідатися до "живодерні" для встановлення обставин та усіх учасників події", — наголосив активіст.

Додамо, що працівники дельфінарію запевняють, що тварин в оренду вони не здають, а питання зі скандалом коментувати відмовляються.

"На сьогодні послуги з надання тварин в оренду, у тому числі й для фотосесії, у нашому готелі не здійснюються", — зазначають працівники закладу.

Наголосимо, що одеський дельфінарій "Немо" належить депутату міськради Андрію Кісловському.

Нагадаємо, що на початку весни у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили зграю дельфінів — афалін. Це перша невеличка зграя дельфінів у воєнний весняний час в наших водах.