В 25 населенных пунктах Одесчины пройдет НМТ: что нужно знать

Школьники сдают тестирование. Фото: google

В Одесской области начинается важный этап для школьников — основная сессия независимого мультитестирования. Регистрация на основную сессию НМТ завершилась 3 мая и сейчас в списке зарегистрированных — 16 534 участников.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

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С целью обеспечения комфортных условий и безопасности во время независимого мультитестирования было создано 57 временных экзаменационных центров в 25 населенных пунктах Одесской области. Важно отметить, что перечень этих центров не разглашается из соображений безопасности.

Основная сессия мультитестирования продлится с 7 по 20 июня. Дополнительная сессия запланирована на период с 11 по 24 июля.

В скором времени в Украине начнется вступительная кампания. Из-за военной агрессии России образовательный процесс в Украине претерпел некоторые изменения. В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что нужно знать абитуриентам для поступления в профессионально-технические учебные заведения.

Также в МОН отметили, что в 2023 году поступающие могут подать документы как в бумажном виде, так и через электронный кабинет. Подать заявление на поступление можно в любой профтех, независимо от места жительства. Ознакомиться с заведениями профтех образования можно на сайте ЕГЕБО.

Напомним, недавно в МОН рассказали, что национальный мультипредметный тест можно сдавать и за границей. В общей сложности, уже 21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии.