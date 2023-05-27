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У 25 населених пунктах Одещини проходитиме НМТ: що варто знати

27 травня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У 25 населених пунктах Одещини проходитиме НМТ: що варто знати
Школярі здають тестування. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області розпочинається важливий етап для школярів — основна сесія незалежного мультитестування. Реєстрація на основну сесію НМТ завершилася 3 травня, і наразі у списку зареєстрованих — 16 534 учасників.

Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак.

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Учні обрали предмети для додаткового блоку, і виявилося, що історія України та іноземні мови, зокрема англійська, мають найбільший попит. Менша кількість учасників обрали біологію, фізику та хімію.

З метою забезпечення комфортних умов та безпеки під час незалежного мультитестування, було створено 57 тимчасових екзаменаційних центрів у 25 населених пунктах Одеської області. Важливо відзначити, що перелік цих центрів не розголошується з міркувань безпеки.

Основна сесія мультитестування триватиме з 7 по 20 червня. Додаткова сесія запланована на період з 11 до 24 липня. 

Незабаром в Україні розпочнеться вступна кампанія. Через військову агресію Росії освітній процес в Україні зазнав деяких змін. У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що потрібно знати абітурієнтам для вступу у професійно-технічні навчальні заклади. 

Також у МОН зазначили, що у 2023 році вступники можуть подати документи як у паперовому вигляді, так і через електронний кабінет. Подати заяву на вступ можна до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання. Ознайомитися із закладами профтех освіти можна на сайті ЄДЕБО.

Нагадаємо, нещодавно у МОН розповіли, що національний мультипредметний тест можна складати і за кордоном. Загалом, вже 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії.

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