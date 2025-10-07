Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У многих одесситов сегодня не будет света — какие адреса

У многих одесситов сегодня не будет света — какие адреса

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 09:53
7 октября в Одессе возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтов
Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 октября, в Одессе возможны временные отключения электроэнергии. В разных районах города проводятся плановые ремонтные работы, которые могут повлечь кратковременные перерывы в электроснабжении для жителей. Энергетики работают над устранением неисправностей и быстрым восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 6-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Петра Ивахненко, 71-79А,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 14-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 1-30,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Светлая, 1,
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65, 301/корп.2, 303,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7.

Работы до 18:00.

  • ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

  • переулок 1-й Сиреневый, 55,
  • переулок 1-й Офицерский, 1-15б,
  • переулок 1-й Проездной, 1-7а,
  • переулок 1-й Сиротский, 1-9,
  • переулок 1-й Тепличный, 1Б-5а,
  • переулок 2-й Амбулаторный, 1-14,
  • переулок 2-й Амундсена, 1-34а,60а.

Работы до 18:00.

  • переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
  • переулок Сергея Параджанова, 1-11,
  • переулок 2-й Марии Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7,
  • переулок 2-й Мичманский, 2,
  • переулок 2-й Офицерский, 2-10,
  • переулок 2-й Проездной, 1-13,
  • переулок 2-й Сиротский, 1-6,
  • переулок 2-й Тепличный, 2-10.

Работы до 19:00.

  • переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,
  • переулок 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13,
  • переулок Алиберне, 1, 27,
  • переулок Амбулаторный, 1-17,
  • переулок Амундсена, 2/4,
  • переулок Байдарочный, 4-12,
  • переулок Байдукова, 1-7,
  • переулок Белякова, 1-2/10, 2а, 4,
  • переулок Верфяной, 1-13/1, 16,
  • переулок Вишневый, 1-50, 22/дел46,
  • переулок Водный, 1-21,
  • переулок Узкий, 1-14К,
  • переулок Гетманский, 1,2,5,
  • переулок Дружный, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57,
  • переулок Эйзенштейна, 4-23, 29-39,
  • переулок Электрический, 4А, 4Б,
  • переулок Эстонский, 6,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Змиенко Всеволода, 1-7,
  • переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
  • переулок Каберне, 1/3, 4,
  • переулок Карпенко-Карого, 2-21,
  • переулок Каспийский, 1,3,9,
  • переулок Косой, 1,3,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • переулок Ливерпульский, 1а-7,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Маячный, 1-9,
  • переулок Николаевой Маргариты, 2,
  • переулок Опошнянский, 1-16,
  • переулок Политкаторжан, 1,
  • переулок Приморский, 2-4б,
  • переулок Радостный, 1-7,
  • переулок Рыбальский, 2-6,
  • переулок Рислинга, 5,6,7,7Д,
  • переулок Равенства, 198,
  • переулок Романтический, 1Д, 9, 22/46,
  • переулок Садовый, 2,
  • переулок Свободы, 47в, 98,
  • переулок Сиротский, 1,5а,
  • переулок Смелый, 1-16,
  • переулок Тепличный, 1,
  • переулок Майский, 7,8,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • переулок Уточкина Сергея, 1-9,
  • переулок Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4,
  • переулок Черниговский, 1а,
  • переулок Черноморский, 3,5,
  • переулок Якорный, 1-12,
  • проезд Сиреневый, 31б,56,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40,
  • просп. Небесной Сотни, 79А-91,
  • просп. Свободы, 1-113/корп.5,
  • Айвазовского, 73-75уч17в/117.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, кто из украинцев будет платить меньше за электроснабжение этой осенью. Также мы писали, что Зеленский рассказал, к чему готовиться жителям Украины с отключениями света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации