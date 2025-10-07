7 октября в Одессе возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтов

У многих одесситов сегодня не будет света — какие адреса
Сегодня, 7 октября, в Одессе возможны временные отключения электроэнергии. В разных районах города проводятся плановые ремонтные работы, которые могут повлечь кратковременные перерывы в электроснабжении для жителей. Энергетики работают над устранением неисправностей и быстрым восстановлением подачи электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 6-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Петра Ивахненко, 71-79А,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 14-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 1-30,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65, 301/корп.2, 303,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7.
Работы до 18:00.
- ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 20:00.
Южный РЭС:
- переулок 1-й Сиреневый, 55,
- переулок 1-й Офицерский, 1-15б,
- переулок 1-й Проездной, 1-7а,
- переулок 1-й Сиротский, 1-9,
- переулок 1-й Тепличный, 1Б-5а,
- переулок 2-й Амбулаторный, 1-14,
- переулок 2-й Амундсена, 1-34а,60а.
Работы до 18:00.
- переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
- переулок Сергея Параджанова, 1-11,
- переулок 2-й Марии Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7,
- переулок 2-й Мичманский, 2,
- переулок 2-й Офицерский, 2-10,
- переулок 2-й Проездной, 1-13,
- переулок 2-й Сиротский, 1-6,
- переулок 2-й Тепличный, 2-10.
Работы до 19:00.
- переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,
- переулок 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13,
- переулок Алиберне, 1, 27,
- переулок Амбулаторный, 1-17,
- переулок Амундсена, 2/4,
- переулок Байдарочный, 4-12,
- переулок Байдукова, 1-7,
- переулок Белякова, 1-2/10, 2а, 4,
- переулок Верфяной, 1-13/1, 16,
- переулок Вишневый, 1-50, 22/дел46,
- переулок Водный, 1-21,
- переулок Узкий, 1-14К,
- переулок Гетманский, 1,2,5,
- переулок Дружный, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57,
- переулок Эйзенштейна, 4-23, 29-39,
- переулок Электрический, 4А, 4Б,
- переулок Эстонский, 6,
- переулок Загородный, 9,
- переулок Змиенко Всеволода, 1-7,
- переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
- переулок Каберне, 1/3, 4,
- переулок Карпенко-Карого, 2-21,
- переулок Каспийский, 1,3,9,
- переулок Косой, 1,3,
- переулок Кошевого, 5/В,
- переулок Ливерпульский, 1а-7,
- переулок Линейный, 1-6,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Маячный, 1-9,
- переулок Николаевой Маргариты, 2,
- переулок Опошнянский, 1-16,
- переулок Политкаторжан, 1,
- переулок Приморский, 2-4б,
- переулок Радостный, 1-7,
- переулок Рыбальский, 2-6,
- переулок Рислинга, 5,6,7,7Д,
- переулок Равенства, 198,
- переулок Романтический, 1Д, 9, 22/46,
- переулок Садовый, 2,
- переулок Свободы, 47в, 98,
- переулок Сиротский, 1,5а,
- переулок Смелый, 1-16,
- переулок Тепличный, 1,
- переулок Майский, 7,8,
- переулок Трамвайный, 2,
- переулок Уточкина Сергея, 1-9,
- переулок Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4,
- переулок Черниговский, 1а,
- переулок Черноморский, 3,5,
- переулок Якорный, 1-12,
- проезд Сиреневый, 31б,56,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40,
- просп. Небесной Сотни, 79А-91,
- просп. Свободы, 1-113/корп.5,
- Айвазовского, 73-75уч17в/117.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
