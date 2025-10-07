7 октября в Одессе возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтов

Специалист проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 октября, в Одессе возможны временные отключения электроэнергии. В разных районах города проводятся плановые ремонтные работы, которые могут повлечь кратковременные перерывы в электроснабжении для жителей. Энергетики работают над устранением неисправностей и быстрым восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 6-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 2-17, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Петра Ивахненко, 71-79А,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 14-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 1-30,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Обрывистая, 1-22,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Светлая, 1,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65, 301/корп.2, 303,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7.

Работы до 18:00.

ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

переулок 1-й Сиреневый, 55,

переулок 1-й Офицерский, 1-15б,

переулок 1-й Проездной, 1-7а,

переулок 1-й Сиротский, 1-9,

переулок 1-й Тепличный, 1Б-5а,

переулок 2-й Амбулаторный, 1-14,

переулок 2-й Амундсена, 1-34а,60а.

Работы до 18:00.

переулок 2-й Китобойный, 1-18а,

переулок Сергея Параджанова, 1-11,

переулок 2-й Марии Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7,

переулок 2-й Мичманский, 2,

переулок 2-й Офицерский, 2-10,

переулок 2-й Проездной, 1-13,

переулок 2-й Сиротский, 1-6,

переулок 2-й Тепличный, 2-10.

Работы до 19:00.

переулок 2-й Тупиковый, 8, 19, 21,

переулок 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13,

переулок Алиберне, 1, 27,

переулок Амбулаторный, 1-17,

переулок Амундсена, 2/4,

переулок Байдарочный, 4-12,

переулок Байдукова, 1-7,

переулок Белякова, 1-2/10, 2а, 4,

переулок Верфяной, 1-13/1, 16,

переулок Вишневый, 1-50, 22/дел46,

переулок Водный, 1-21,

переулок Узкий, 1-14К,

переулок Гетманский, 1,2,5,

переулок Дружный, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57,

переулок Эйзенштейна, 4-23, 29-39,

переулок Электрический, 4А, 4Б,

переулок Эстонский, 6,

переулок Загородный, 9,

переулок Змиенко Всеволода, 1-7,

переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,

переулок Каберне, 1/3, 4,

переулок Карпенко-Карого, 2-21,

переулок Каспийский, 1,3,9,

переулок Косой, 1,3,

переулок Кошевого, 5/В,

переулок Ливерпульский, 1а-7,

переулок Линейный, 1-6,

переулок Люстдорфский, 1-9,

переулок Маячный, 1-9,

переулок Николаевой Маргариты, 2,

переулок Опошнянский, 1-16,

переулок Политкаторжан, 1,

переулок Приморский, 2-4б,

переулок Радостный, 1-7,

переулок Рыбальский, 2-6,

переулок Рислинга, 5,6,7,7Д,

переулок Равенства, 198,

переулок Романтический, 1Д, 9, 22/46,

переулок Садовый, 2,

переулок Свободы, 47в, 98,

переулок Сиротский, 1,5а,

переулок Смелый, 1-16,

переулок Тепличный, 1,

переулок Майский, 7,8,

переулок Трамвайный, 2,

переулок Уточкина Сергея, 1-9,

переулок Фестивальный, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4,

переулок Черниговский, 1а,

переулок Черноморский, 3,5,

переулок Якорный, 1-12,

проезд Сиреневый, 31б,56,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40,

просп. Небесной Сотни, 79А-91,

просп. Свободы, 1-113/корп.5,

Айвазовского, 73-75уч17в/117.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, кто из украинцев будет платить меньше за электроснабжение этой осенью. Также мы писали, что Зеленский рассказал, к чему готовиться жителям Украины с отключениями света.