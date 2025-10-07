7 жовтня в Одесі можливі тимчасові відключення електроенергії через ремонти

Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 жовтня, в Одесі можливі тимчасові вимкнення електроенергії. У різних районах міста проводяться планові ремонтні роботи, які можуть спричинити короткочасні перерви в електропостачанні для мешканців. Енергетики працюють над усуненням несправностей та швидким відновленням подачі електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 6-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 2-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Івахненко Петра, 71-79А,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 14-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 1-30,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наклонна, 17/1,

Обривиста, 1-22,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Світла, 1,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65, 301/корп.2, 303,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7.

Роботи до 18:00.

вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

пров. 1-й Бузковий, 55,

пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,

пров. 1-й Проїзний, 1-7а,

пров. 1-й Сирітський, 1-9,

пров.1-й Тепличний, 1Б-5а,

пров. 2-й Амбулаторний, 1-14,

пров. 2-й Амундсена, 1-34а,60а.

Роботи до 18:00.

пров. 2-й Китобійний, 1-18а,

пров. Сергія Параджанова, 1-11,

пров. 2-й Марії Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7,

пров. 2-й Мічманський, 2,

пров. 2-й Офіцерський, 2-10,

пров. 2-й Проїзний, 1-13,

пров. 2-й Сирітський, 1-6,

пров. 2-й Тепличний, 2-10.

Роботи до 19:00.

пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21,

пров. 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13,

пров. Аліберне, 1, 27,

пров. Амбулаторний, 1-17,

пров. Амундсена, 2/4,

пров. Байдарочний, 4-12,

пров. Байдукова, 1-7,

пров. Бєлякова, 1-2/10, 2а, 4,

пров. Верф’яний, 1-13/1, 16,

пров. Вишневий, 1-50, 22/діл46,

пров. Водний, 1-21,

пров. Вузький, 1-14К,

пров. Гетьманський, 1,2,5,

пров. Дружний, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57,

пров. Ейзенштейна, 4-23, 29-39,

пров. Електричний, 4А, 4Б,

пров. Естонський, 6,

пров. Загородній, 9,

пров. Змієнка Всеволода, 1-7,

пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,

пров. Каберне, 1/3, 4,

пров. Карпенка-Карого, 2-21,

пров. Каспійський, 1,3,9,

пров. Косий, 1,3,

пров. Кошового, 5/В,

пров. Ліверпульський, 1а-7,

пров. Лінійний, 1-6,

пров. Люстдорфський, 1-9,

пров. Маяковий, 1-9,

пров. Ніколаєвої Маргарити, 2,

пров. Опішнянський, 1-16,

пров. Політкаторжан, 1,

пров. Приморський, 2-4б,

пров. Радісний, 1-7,

пров. Рибальський, 2-6,

пров. Рислінга, 5,6,7,7Д,

пров. Рівності, 198,

пров. Романтичний, 1Д, 9, 22/46,

пров. Садовий, 2,

пров. Свободи, 47в ,98,

пров. Сирітський, 1,5а,

пров. Сміливий, 1-16,

пров. Тепличний, 1,

пров. Травневий, 7,8,

пров. Трамвайний, 2,

пров. Уточкіна Сергія, 1-9,

пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4,

пров. Чернігівський, 1а,

пров. Чорноморський, 3,5,

пров. Якірний, 1-12,

проїзд Бузковий, 31б,56,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40,

просп. Небесної Сотні, 79А-91,

просп. Свободи, 1-113/корп.5,

Айвазовського, 73-75уч17в/117.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з українців платитиме менше за електропостачання цієї осені. Також ми писали, що Зеленський розповів, до чого готуватися жителям України з відключеннями світла.