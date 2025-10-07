Відео
Головна Одеса У багатьох одеситів сьогодні не буде світла — які адреси

У багатьох одеситів сьогодні не буде світла — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 09:53
7 жовтня в Одесі можливі тимчасові відключення електроенергії через ремонти
Фахівець перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 жовтня, в Одесі можливі тимчасові вимкнення електроенергії. У різних районах міста проводяться планові ремонтні роботи, які можуть спричинити короткочасні перерви в електропостачанні для мешканців. Енергетики працюють над усуненням несправностей та швидким відновленням подачі електроенергії. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 6-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Авангардна, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Івахненко Петра, 71-79А,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 14-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Літня, 1-30,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наклонна, 17/1,
  • Обривиста, 1-22,
  • Південна, 8,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Світла, 1,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65, 301/корп.2, 303,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7.

Роботи до 18:00.

  • вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

  • пров. 1-й Бузковий, 55,
  • пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
  • пров. 1-й Проїзний, 1-7а,
  • пров. 1-й Сирітський, 1-9,
  • пров.1-й Тепличний, 1Б-5а,
  • пров. 2-й Амбулаторний, 1-14,
  • пров. 2-й Амундсена, 1-34а,60а.

Роботи до 18:00.

  • пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
  • пров. Сергія Параджанова, 1-11,
  • пров. 2-й Марії Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7,
  • пров. 2-й Мічманський, 2,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Проїзний, 1-13,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10.

Роботи до 19:00.

  • пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21,
  • пров. 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13,
  • пров. Аліберне, 1, 27,
  • пров. Амбулаторний, 1-17,
  • пров. Амундсена, 2/4,
  • пров. Байдарочний, 4-12,
  • пров. Байдукова, 1-7,
  • пров. Бєлякова, 1-2/10, 2а, 4,
  • пров. Верф’яний, 1-13/1, 16,
  • пров. Вишневий, 1-50, 22/діл46,
  • пров. Водний, 1-21,
  • пров. Вузький, 1-14К,
  • пров. Гетьманський, 1,2,5,
  • пров. Дружний, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57,
  • пров. Ейзенштейна, 4-23, 29-39,
  • пров. Електричний, 4А, 4Б,
  • пров. Естонський, 6,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Змієнка Всеволода, 1-7,
  • пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
  • пров. Каберне, 1/3, 4,
  • пров. Карпенка-Карого, 2-21,
  • пров. Каспійський, 1,3,9,
  • пров. Косий, 1,3,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • пров. Ліверпульський, 1а-7,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Маяковий, 1-9,
  • пров. Ніколаєвої Маргарити, 2,
  • пров. Опішнянський, 1-16,
  • пров. Політкаторжан, 1,
  • пров. Приморський, 2-4б,
  • пров. Радісний, 1-7,
  • пров. Рибальський, 2-6,
  • пров. Рислінга, 5,6,7,7Д,
  • пров. Рівності, 198,
  • пров. Романтичний, 1Д, 9, 22/46,
  • пров. Садовий, 2,
  • пров. Свободи, 47в ,98,
  • пров. Сирітський, 1,5а,
  • пров. Сміливий, 1-16,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Травневий, 7,8,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Уточкіна Сергія, 1-9,
  • пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4,
  • пров. Чернігівський, 1а,
  • пров. Чорноморський, 3,5,
  • пров. Якірний, 1-12,
  • проїзд Бузковий, 31б,56,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40,
  • просп. Небесної Сотні, 79А-91,
  • просп. Свободи, 1-113/корп.5,
  • Айвазовського, 73-75уч17в/117.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з українців платитиме менше за електропостачання цієї осені. Також ми писали, що Зеленський розповів, до чого готуватися жителям України з відключеннями світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
