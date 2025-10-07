7 жовтня в Одесі можливі тимчасові відключення електроенергії через ремонти

У багатьох одеситів сьогодні не буде світла — які адреси
Сьогодні, 7 жовтня, в Одесі можливі тимчасові вимкнення електроенергії. У різних районах міста проводяться планові ремонтні роботи, які можуть спричинити короткочасні перерви в електропостачанні для мешканців. Енергетики працюють над усуненням несправностей та швидким відновленням подачі електроенергії.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 6-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Авангардна, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Івахненко Петра, 71-79А,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 14-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 1-30,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наклонна, 17/1,
- Обривиста, 1-22,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в, 174,
- Світла, 1,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65, 301/корп.2, 303,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7.
Роботи до 18:00.
- вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ:
- пров. 1-й Бузковий, 55,
- пров. 1-й Офіцерський, 1-15б,
- пров. 1-й Проїзний, 1-7а,
- пров. 1-й Сирітський, 1-9,
- пров.1-й Тепличний, 1Б-5а,
- пров. 2-й Амбулаторний, 1-14,
- пров. 2-й Амундсена, 1-34а,60а.
Роботи до 18:00.
- пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
- пров. Сергія Параджанова, 1-11,
- пров. 2-й Марії Демченко, 3/корп.3, 4/3, 4/корп.1, 4/корп.10, 4/корп.2, 4/корп.5, 4/корп.6, 4/корп.7,
- пров. 2-й Мічманський, 2,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Проїзний, 1-13,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10.
Роботи до 19:00.
- пров. 2-й Тупиковий, 8, 19, 21,
- пров. 3-й Амундсена, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13,
- пров. Аліберне, 1, 27,
- пров. Амбулаторний, 1-17,
- пров. Амундсена, 2/4,
- пров. Байдарочний, 4-12,
- пров. Байдукова, 1-7,
- пров. Бєлякова, 1-2/10, 2а, 4,
- пров. Верф’яний, 1-13/1, 16,
- пров. Вишневий, 1-50, 22/діл46,
- пров. Водний, 1-21,
- пров. Вузький, 1-14К,
- пров. Гетьманський, 1,2,5,
- пров. Дружний, 1-20, 29а, 29б, 34, 36, 57,
- пров. Ейзенштейна, 4-23, 29-39,
- пров. Електричний, 4А, 4Б,
- пров. Естонський, 6,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Змієнка Всеволода, 1-7,
- пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8,14,
- пров. Каберне, 1/3, 4,
- пров. Карпенка-Карого, 2-21,
- пров. Каспійський, 1,3,9,
- пров. Косий, 1,3,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Ліверпульський, 1а-7,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Маяковий, 1-9,
- пров. Ніколаєвої Маргарити, 2,
- пров. Опішнянський, 1-16,
- пров. Політкаторжан, 1,
- пров. Приморський, 2-4б,
- пров. Радісний, 1-7,
- пров. Рибальський, 2-6,
- пров. Рислінга, 5,6,7,7Д,
- пров. Рівності, 198,
- пров. Романтичний, 1Д, 9, 22/46,
- пров. Садовий, 2,
- пров. Свободи, 47в ,98,
- пров. Сирітський, 1,5а,
- пров. Сміливий, 1-16,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Травневий, 7,8,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Уточкіна Сергія, 1-9,
- пров. Фестивальний, 1/1, 1/2, 1а, 2, 3, 4,
- пров. Чернігівський, 1а,
- пров. Чорноморський, 3,5,
- пров. Якірний, 1-12,
- проїзд Бузковий, 31б,56,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1-21, 34-40,
- просп. Небесної Сотні, 79А-91,
- просп. Свободи, 1-113/корп.5,
- Айвазовського, 73-75уч17в/117.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з українців платитиме менше за електропостачання цієї осені. Також ми писали, що Зеленський розповів, до чого готуватися жителям України з відключеннями світла.
Читайте Новини.LIVE!