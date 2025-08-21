Видео
Главная Одесса В бригаде морпехов СБУ разоблачила "крота" ФСБ

В бригаде морпехов СБУ разоблачила "крота" ФСБ

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:55
В бригаде морпехов СБУ разоблачила "крота" ФСБ
Задержание "крота". Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ в бригаде морской пехоты ВСУ, который передавал оккупантам геолокации подразделений и корректировал вражеские удары. По данным следствия, офицер также пытался вербовать других военных и наводил воздушные атаки по запасным КП и складам с боеприпасами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также:

"Крот" в морпехах: как работал агент и что изъяли

По материалам дела, агентом оказался командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты, воюющей на южном фронте. Он "сливал" координаты своих и смежных подразделений россиянам и передавал данные для корректировки обстрелов.

"На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала российского "крота" по месту базирования его подразделения", — сообщили в Службе безопасности Украины.

Во время обысков у задержанного нашли "флешку" с тайной информацией, которую он должен был передать куратору из ФСБ, а также два телефона для связи. По данным следствия, вербовка военного состоялась через его родственников с временно оккупированной части Луганщины.

Следователи СБУ в Николаевской области сообщили офицеру о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Злоумышленник взят под стражу без права залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что дальнобойные дроны СБУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Белокуракино Луганской области. По данным СБУ, беспилотники по меньшей мере семь раз поразили территорию объектов.

Ранее мы также информировали, что с начала полномасштабной войны СБУ системно разоблачает российских агентов в силовых структурах и ликвидирует коррупционные схемы в оборонном секторе. Уже 44 фигуранта получили приговоры с лишением свободы сроком от 12 до 15 лет.

СБУ ВСУ ФСБ офицеры морская пехота
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
