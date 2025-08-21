У бригаді морпіхів СБУ викрила "крота" ФСБ

Затримання "крота". Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ у бригаді морської піхоти ЗСУ, який передавав окупантам геолокації підрозділів і коригував ворожі удари. За даними слідства, офіцер також намагався вербувати інших військових і наводив повітряні атаки по запасних КП та складах із боєприпасами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Кріт" у морпіхах: як працював агент та що вилучили

За матеріалами справи, агентом виявився командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти, що воює на південному фронті. Він "зливав" координати своїх і суміжних підрозділів росіянам та передавав дані для коригування обстрілів.

"На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського "крота" за місцем базування його підрозділу", — повідомили в Службі безпеки України.

Під час обшуків у затриманого знайшли "флешку" з таємною інформацією, яку він мав передати куратору з ФСБ, а також два телефони для зв’язку. За даними слідства, вербування військового відбулося через його родичів із тимчасово окупованої частини Луганщини.

Слідчі СБУ в Миколаївській області повідомили офіцеру про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зловмисник узятий під варту без права застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що далекобійні дрони СБУ знищили два ворожі склади боєприпасів у Білокуракиному на Луганщині. За даними СБУ, безпілотники щонайменше сім разів уразили територію об’єктів.

Раніше ми також інформували, що від початку повномасштабної війни СБУ системно викриває російських агентів у силових структурах і ліквідовує корупційні схеми в оборонному секторі. Уже 44 фігуранти отримали вироки з позбавленням волі строком від 12 до 15 років.