Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У бригаді морпіхів СБУ викрила "крота" ФСБ

У бригаді морпіхів СБУ викрила "крота" ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:55
У бригаді морпіхів СБУ викрила "крота" ФСБ
Затримання "крота". Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ у бригаді морської піхоти ЗСУ, який передавав окупантам геолокації підрозділів і коригував ворожі удари. За даними слідства, офіцер також намагався вербувати інших військових і наводив повітряні атаки по запасних КП та складах із боєприпасами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Реклама
Читайте також:

"Кріт" у морпіхах: як працював агент та що вилучили

За матеріалами справи, агентом виявився командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти, що воює на південному фронті. Він "зливав" координати своїх і суміжних підрозділів росіянам та передавав дані для коригування обстрілів.

"На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського "крота" за місцем базування його підрозділу", — повідомили в Службі безпеки України.

Під час обшуків у затриманого знайшли "флешку" з таємною інформацією, яку він мав передати куратору з ФСБ, а також два телефони для зв’язку. За даними слідства, вербування військового відбулося через його родичів із тимчасово окупованої частини Луганщини.

Слідчі СБУ в Миколаївській області повідомили офіцеру про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зловмисник узятий під варту без права застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що далекобійні дрони СБУ знищили два ворожі склади боєприпасів у Білокуракиному на Луганщині. За даними СБУ, безпілотники щонайменше сім разів уразили територію об’єктів.

Раніше ми також інформували, що від початку повномасштабної війни СБУ системно викриває російських агентів у силових структурах і ліквідовує корупційні схеми в оборонному секторі. Уже 44 фігуранти отримали вироки з позбавленням волі строком від 12 до 15 років.

СБУ ЗСУ ФСБ офіцери морська піхота
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації