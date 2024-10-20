Отключение газа в Одессе в сутки

В части Одессы отключат газ — кому именно
В Одессе на целые сутки будут отключены газоснабжение на ряде улиц. Это связано с ремонтными работами на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.
В Одессе отключат газ
Управление эксплуатации газового хозяйства города Одессы сообщает, что с 8:00 22 октября до 15:00 23 октября 2024 года жители нескольких улиц будут временно отключены от газоснабжения из-за работ по устранению утечки газа.
Без газа останутся потребители по следующим адресам:
- ул. Бугаевская, 21а, 3, 11, 21, 21а, 21/31, 21/37, 21/47, 21/51, 35, 46, 46а, 58, 60;
- ул. Средняя, 64;
- ул. Бабеля, 38;
- ул. В. Стуса, 1;
- ул. Выездная, 2, 6/2, 8;
- ул. Выездная Дальницкая, 25, 39, 39б, 41, 41б, 43, 43/3, 45, 46, 48, 52, 54, 58;
- пров. Дорстроя, 2, 4а, 5;
- ул. Желябова, 4б;
- ул. Иоганна Гена, 19, 19а, 19б;
- ул. Мельницкая, 24а, 26/2, 28, 28а, 30а, 30б, 30в, 30г;
- ул. Новикова, 2, 5, 12г;
- ул. Привозная, 1;
- ул. Степная, 2;
- ул. Столбовая, 2, 15, 15в, 15д, 17, 19а, 26, 28/1;
- ул. Суперфосфатная.
Коммунальное предприятие извиняется за временные неудобства и рекомендует жителям проверять наличие газоснабжения после завершения работ.
Несколько советов, как уменьшить счета за газ
Специалисты "Нафтогаза" поделились советом, как сэкономить на коммунальных услугах, а именно на платежках за газ. Там рассказали, что в случае своевременного расчета за ресурс потребители могут получить скидку.
"У каждого клиента есть возможность получить скидку 1%. Вот два простых шага для ее начисления", — отмечается в сообщении.
Чтобы платить ежемесячно меньше, необходимо:
- производить полную оплату счета до 15 числа текущего месяца;
- платить в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.
В компании обращают внимание на то, что скидка не унывает — ее начисляют при отсутствии задолженности. То есть уплатить нужно всю указанную сумму с копейками.
Напомним, в Украине этой осенью потребители начали получать первые платежки за технический осмотр внутридомовых систем газоснабжения. Также в некоторых украинских городах отопительный сезон под угрозой. Это произошло из-за долгов потребителей.
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