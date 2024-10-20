Відключення газу в Одесі на добу

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на цілу добу буде відключено газопостачання на низці вулиць. Це пов'язано з ремонтними роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомили в пресслужбі АТ Одесагаз.

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В Одесі відключать газ

Управління експлуатації газового господарства міста Одеси повідомляє, що з 8:00 22 жовтня до 15:00 23 жовтня 2024 року мешканці кількох вулиць будуть тимчасово відключені від газопостачання через роботи з усунення витоку газу.

Без газу залишаться споживачі за наступними адресами:

вул. Бугаївська, 21а, 3, 11, 21, 21а, 21/31, 21/37, 21/47, 21/51, 35, 46, 46а, 58, 60;

вул. Середня, 64;

вул. Бабеля, 38;

вул. В. Стуса, 1;

вул. Виїзна, 2, 6/2, 8;

вул. Виїзна Дальницька, 25, 39, 39б, 41, 41б, 43, 43/3, 45, 46, 48, 52, 54, 58;

пров. Дорстроя, 2, 4а, 5;

вул. Желябова, 4б;

вул. Йогана Гена, 19, 19а, 19б;

вул. Мельницька, 24а, 26/2, 28, 28а, 30а, 30б, 30в, 30г;

вул. Новікова, 2, 5, 12г;

вул. Привозна, 1;

вул. Степна, 2;

вул. Стовпова, 2, 15, 15в, 15д, 17, 19а, 26, 28/1;

вул. Суперфосфатна.

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та рекомендує жителям перевіряти наявність газопостачання після завершення робіт.

Кілька порад, як зменшити рахунки за газ

Фахівці Нафтогазу поділилися порадою, як заощадити на комунальних послугах, а саме на платіжках за газ. Там розповіли, що у разі вчасного розрахунку за ресурс споживачі можуть отримати знижку.

"Кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%. Ось два прості кроки для її нарахування", — зазначається у повідомленні.

Щоб платити щомісяця менше, необхідно:

здійснювати повну оплату рахунку до 15 числа поточного місяця;

сплачувати в особистому кабінеті my.gas.ua чи у чат-боті GASUA.

В компанії звертають увагу на те, що знижка не сумується — її нараховують за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити потрібно всю вказану суму з копійками.

Нагадаємо, в Україні цієї осені споживачі почали отримувати перші платіжки за технічний огляд внутрішньобудинкових систем газопостачання. Також у деяких українських містах, опалювальний сезон під загрозою. Це трапилось через борги споживачів.