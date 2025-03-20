Какая угроза для Одесской области от кораблей РФ

Ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

РФ убрала все свои военные корабли из Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в Средиземном. Сегодня, 20 марта, враг снова вывел на рейд 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акваториях Черного и Азовского по состоянию на утро активности врага не обнаружено.

Актуальная информация. Фото: ВМС ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 5 судов, 2 из которых затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 2 корабля, которые направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о последствиях прилетов по Одесской области, а также об атаке на Днепропетровщину.