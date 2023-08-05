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В Черном море стало меньше кораблей: сколько ракетоносителей на дежурстве

5 августа 2023 11:22
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Калибры" остаются на дежурстве в море
Запуск "Калибра" с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 5 августа, в Черном море почти вдвое уменьшилось количество российских кораблей. Однако на боевом рейде остался ракетоноситель, поэтому вероятность атаки остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Ракетная угроза остается, ведь враг держит наготове силы и средства. А также продолжает терроризировать население Украины активностью вражеской авиации", — отметила пресс-секретарь "Юга" Наталья Гуменюк.

Сколько кораблей в Черном море

В настоящее время на боевом дежурстве находятся 7 больших кораблей, среди которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 4 ракеты.

Ситуация в других морях

  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Отметим, ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.

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