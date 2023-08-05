"Калібри" залишаються на чергуванні у морі

Запуск "Калібру" з моря. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 5 серпня, у Чорному морі майже вдвічі зменшилася кількість російських кораблів. Проте на бойовому рейді залишився ракетоносій, тож ймовірність атаки залишається високою.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Ракетна загроза залишається, адже ворог тримає напоготові сили та засоби. А також продовжує тероризувати населення України активністю ворожої авіації", — зазначила речниця "Півдня" Наталя Гуменюк

Скільки кораблів у Чорному морі

Наразі на бойовому чергуванні перебувають 7 великих кораблів, серед яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 4 ракети.

Ситуація в інших морях

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Зазначимо, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. В результаті атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.