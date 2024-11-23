В Черном море активность вражеских кораблей остается высокой

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 23 ноября в Черном море дежурят двадцать российских кораблей. Часть из них — это снаряженные "Калибрами" ракетоносители.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

в Черном море находится 20 российских кораблей, из которых 6 являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 23 ракет.

в Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано, а в

в Средиземном море находятся 2 корабля, один из которых оснащен ракетами "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Проход по Керченскому проливу

За прошедшие сутки:

в Черное море не зашло ни одного судна.

до Азовского моря прошло 6 судов, но ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

В ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая систему автоматической идентификации (AIS), создающую угрозу безопасности судоходства.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 194 боевых столкновений на фронте. Также в Вашингтоне около сотни человек собрались для почтения памяти жертв Голодомора — трагедии, унесшей миллионы жизней в Украине в 1932-1933 годах.