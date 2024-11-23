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У Чорному морі зафіксовано десятки ворожих кораблів

23 листопада 2024 11:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Чорному морі активність ворожих кораблів залишається високою
Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 23 листопада в Чорному морі чергують двадцять російських кораблів. Частина з них — це споряджені "Калібрами" ракетоносії

Про це у суботу, 23 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

  • у Чорному морі перебуває 20 російських кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 23 ракет.
  • в Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано, а в
  • у Середземному морі перебувають 2 кораблі, один із яких оснащений ракетами "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Прохід Керченською протокою

За минулу добу:

  • до Чорного моря не зайшло жодного судна.
  • до Азовського моря пройшло 6 суден, але жодне з них не рухалось із протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), що створює загрозу безпеці судноплавства.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 листопада, зафіксовано 194 бойових зіткнень на фронті. Також у Вашингтоні близько сотні осіб зібралися для вшанування пам’яті жертв Голодомору — трагедії, що забрала мільйони життів в Україні в 1932-1933 роках.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси загроза кораблів

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