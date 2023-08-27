В Черном море увеличилось количество кораблей

Российские корабли в море. Фото: росСМИ

Россияне продолжают маневрировать между морями, постоянно меняя количество кораблей. Все ракетоносители находятся в бухтах временно оккупированного Крыма, однако угроза обстрелов остается высокой из-за активности авиации на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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На утро 27 августа в Черном море находится 11 российских кораблей, среди которых есть большие десантные.

А в Азовском море остается один вражеский корабль. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении военных.

Потери врага на юге

40 оккупантов,

5 орудий,

1 самоходная артиллерийская установка,

8 единиц авто-бронетехники,

9 лодок,

1 ударный дрон,

3 полевых пункта боеснабжения,

состав горюче-смазочных материалов,

Также во время ночной ракетной атаки на юге Украины подразделениями противовоздушной обороны уничтожена 1 крылатая ракета Х-101/Х-55/Х-555.

Напомним, начались 550 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня оккупанты нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов, а также около 70 обстрелов с РСЗО.