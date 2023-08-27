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В Черном море увеличилось количество кораблей: куда исчезли ракетоносители

27 августа 2023 10:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море увеличилось количество кораблей
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне продолжают маневрировать между морями, постоянно меняя количество кораблей. Все ракетоносители находятся в бухтах временно оккупированного Крыма, однако угроза обстрелов остается высокой из-за активности авиации на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Количество кораблей в морях

На утро 27 августа в Черном море находится 11 российских кораблей, среди которых есть большие десантные.

А в Азовском море остается один вражеский корабль. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении военных.

Потери врага на юге

  • 40 оккупантов,
  • 5 орудий,
  • 1 самоходная артиллерийская установка,
  • 8 единиц авто-бронетехники,
  • 9 лодок,
  • 1 ударный дрон,
  • 3 полевых пункта боеснабжения,
  • состав горюче-смазочных материалов,

Также во время ночной ракетной атаки на юге Украины подразделениями противовоздушной обороны уничтожена 1 крылатая ракета Х-101/Х-55/Х-555.

Напомним, начались 550 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня оккупанты нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов, а также около 70 обстрелов с РСЗО.

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