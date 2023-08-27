В Черном море увеличилось количество кораблей: куда исчезли ракетоносители
Россияне продолжают маневрировать между морями, постоянно меняя количество кораблей. Все ракетоносители находятся в бухтах временно оккупированного Крыма, однако угроза обстрелов остается высокой из-за активности авиации на юге.
Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.
Количество кораблей в морях
На утро 27 августа в Черном море находится 11 российских кораблей, среди которых есть большие десантные.
А в Азовском море остается один вражеский корабль. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования.
"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении военных.
Потери врага на юге
- 40 оккупантов,
- 5 орудий,
- 1 самоходная артиллерийская установка,
- 8 единиц авто-бронетехники,
- 9 лодок,
- 1 ударный дрон,
- 3 полевых пункта боеснабжения,
- состав горюче-смазочных материалов,
Также во время ночной ракетной атаки на юге Украины подразделениями противовоздушной обороны уничтожена 1 крылатая ракета Х-101/Х-55/Х-555.
Напомним, начались 550 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня оккупанты нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов, а также около 70 обстрелов с РСЗО.