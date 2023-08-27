У Чорному морі збільшилася кількість кораблів: куди зникли ракетоносії
Росіяни продовжують маневрувати між морями, постійно змінюючи кількість кораблів. Наразі усі ракетоносії знаходяться у бухтах тимчасово окупованого Криму, проте загроза обстрілів залишається високою через активність авіації на півдні.
Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.
Кількість кораблів у морях
Станом на ранок 27 серпня у Чорному морі перебуває 11 російських кораблів, серед яких є великі десантні.
А в Азовському морі залишається один ворожий корабель. Наразі всі ракетоносії заведені до пунктів базування.
"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — йдеться у повідомленні військових.
Втрати ворога на півдні
- 40 окупантів,
- 5 гармат,
- 1 самохідна артилерійська установка,
- 8 одиниць авто-бронетехніки,
- 9 човнів,
- 1 ударний дрон,
- 3 польових пункти боєпостачання,
- склад пально-мастильних матеріалів,
Також під час нічної ракетної атаки на півдні України підрозділами протиповітряної оборони знищено 1 крилату ракету Х-101/Х-55/Х-555.
Нагадаємо, розпочалася 550 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Упродовж дня окупанти завдали п'ять ракетних та 45 авіаційних ударів, а також близько 70 обстрілів з РСЗВ.