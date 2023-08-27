У Чорному морі збільшилася кількість кораблів

Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують маневрувати між морями, постійно змінюючи кількість кораблів. Наразі усі ракетоносії знаходяться у бухтах тимчасово окупованого Криму, проте загроза обстрілів залишається високою через активність авіації на півдні.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

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Станом на ранок 27 серпня у Чорному морі перебуває 11 російських кораблів, серед яких є великі десантні.

А в Азовському морі залишається один ворожий корабель. Наразі всі ракетоносії заведені до пунктів базування.

"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено", — йдеться у повідомленні військових.

Втрати ворога на півдні

40 окупантів,

5 гармат,

1 самохідна артилерійська установка,

8 одиниць авто-бронетехніки,

9 човнів,

1 ударний дрон,

3 польових пункти боєпостачання,

склад пально-мастильних матеріалів,

Також під час нічної ракетної атаки на півдні України підрозділами протиповітряної оборони знищено 1 крилату ракету Х-101/Х-55/Х-555.

Нагадаємо, розпочалася 550 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Упродовж дня окупанти завдали п'ять ракетних та 45 авіаційних ударів, а також близько 70 обстрілів з РСЗВ.