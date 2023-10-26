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В Черном море снова появился вражеский ракетоноситель

26 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море снова появился вражеский ракетоноситель
Запуск ракеты с моря. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 26 октября, несмотря на шторм, на боевом дежурстве в Черном море находится вражеский флот. Оккупанты после определенной паузы вывели на рейд подводный ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам военной в Черном море находятся 5 кораблей РФ, среди которых один ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.

"Сейчас мы наблюдаем корабельную группировку в несколько свернутом составе - это пять единиц в Черном море, среди них один подводный ракетоноситель, который может нести на себе четыре ракеты "Калибр"", — рассказала она.

Количество кораблей в других морях

  • в Азовском море — 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 26 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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