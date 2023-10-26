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У Чорному морі знову з'явився ворожий ракетоносій

26 жовтня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі знову з'явився ворожий ракетоносій
Запуск ракети з моря. Фото: АрміяInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 26 жовтня, попри шторм, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває ворожий флот. Окупанти після певної паузи вивели на рейд підводний ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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За словами військової наразі у Чорному морі знаходяться 5 кораблів РФ, серед яких один ракетоносій з вісьмома "Калібрами" на борту. 

"Наразі ми спостерігаємо корабельне угруповування в дещо згорнутому складі — це пʼять одиниць в Чорному морі, серед них один підводний ракетоносій, який може нести на собі чотири ракети "Калібр"", — розповіла вона.

Кількість кораблів в інших морях

  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту. 

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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