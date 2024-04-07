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В некоторых домах одесситов сегодня не будет воды.

7 апреля 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В некоторых домах одесситов сегодня не будет воды.
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 7 апреля, у некоторых жителей Киевского района Одессы не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • просп. Ак. Глушко — все дома;
  • ул. Евгения Чикаленко — все дома;
  • ул. Ак. Королева — все дома;
  • ул. Архитекторская — все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога — все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 7 апреля, в Одессе закончился отапливаемый сезон.

Также мы писали, что Группа Нафтогаз завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.

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