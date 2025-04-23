Обстрел Одессы 22 апреля — в городе горели жилые дома

В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе
Вечером, 22 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате атаки есть повреждения и пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Одессы 22 апреля
Чрезвычайники сообщили, что из-за вражеской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, а также здания частных предприятий.
По предварительным данным, пострадали 2 человека.
"Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям", — говорится в сообщении.
Напомним, что кроме Одессы, под атакой вражеских дронов была Полтава. Россияне попали по предприятиям, также была информация о перебоях с электроснабжением.
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