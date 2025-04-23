Обстрел Одессы 22 апреля — в городе горели жилые дома

Пожарный на месте происшествия в Одессе. Фото: Telegram/ГСЧС Украины

Вечером, 22 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате атаки есть повреждения и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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Чрезвычайники сообщили, что из-за вражеской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, а также здания частных предприятий.

По предварительным данным, пострадали 2 человека.

"Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям", — говорится в сообщении.

Спасатель на месте происшествия в Одессе. Фото: Telegram/ГСЧС Одесской области

Напомним, что кроме Одессы, под атакой вражеских дронов была Полтава. Россияне попали по предприятиям, также была информация о перебоях с электроснабжением.

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