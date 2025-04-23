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У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Одесі

23 квітня 2025 03:37
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Одеси 22 квітня - в місті горіли житлові будинки
Пожежник на місці події в Одесі. Фото: Telegram/ДСНС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ввечері, 22 квітня, російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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Надзвичайники поінформували, що через ворожу атаку було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загорілися житлові будинки, а також будівлі приватних підприємств.

За попередніми даними, постраждали 2 людини.

"Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Одесі - фото 1
Рятувальник на місці події в Одесі. Фото: Telegram/ДСНС Одещини

Нагадаємо, що крім Одеси, під атакою ворожих дронів була Полтава. Росіяни влучили по підприємствах, також було інформація про перебої зі електропостачанням.

Також ми писали, що ворог атакував безпілотниками Харків. На місці прильотів масштабна пожежа.

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