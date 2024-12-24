Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Киеве задержали одесского политика — в чем причина arrow

В Киеве задержали одесского политика — в чем причина

24 декабря 2024 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Киеве задержали одесского партийного лидера Суханова
СБУ задержала адвоката. Фото: Игорь Лаченков
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Представители СБУ задержали адвоката, требовавшего взятку за решение земельного вопроса в столице. По предварительной информации, речь идет об Александре Суханове, возглавляющем Одесскую областную организацию партии "УДАР Виталия Кличко".

Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков.

Читайте также:
В Киеве задержали одесского политика — в чем причина - фото 1
Пост Игоря Лаченкова. Фото: скриншот

Что известно

По информации блогера, адвокат якобы обещал за 1 млн долларов провести через Киевскую городскую государственную администрацию необходимые решения для выделения в аренду земельного участка в парке "Наталка" на набережной Днепра. Его задержали при получении первого транша на сумму 900 тыс. долларов.

Отметим, что правоохранительные органы не обнародовали официальную информацию по этому поводу.

Что говорят в партии

В партии "УДАР" заявили, что не располагают данными о задержании Александра Суханова. Политическая сила призвала правоохранителей "к честному и объективному сопровождению дела с соблюдением закона, если, конечно, дело действительно существует". В "УДАРе" предполагают, что их однопартийца могут преследовать по политическим причинам.

В Киеве задержали одесского политика — в чем причина - фото 2
Заявление партии "УДАР". Фото: скриншот

"Вместе с тем "УДАР" заявляет о недопустимости пребывания в рядах партии любого, кто причастен к нарушению законов Украины. Любой подобный случай должен быть тщательно расследован правоохранителями и получить надлежащую правовую оценку в суде. В случае, если вину Александра Суханов будет признан, он должен понести ответственность согласно закону", — заявили партийцы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что большинство административного аппарата Украины — не коррумпированы. Также в НАПК назвали, где больше вырос уровень коррупции во время войны.

СБУ Киев Одесса коррупция Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:53 Динамо удалось продлить контракт с одним из лидеров команды

09:53 Запускал фейерверки из окна — в Киеве задержали правонарушителя

09:51 Отключения света в Одессе — кому подготовиться

09:50 В Турции взорвался завод по производству взрывчатки — есть жертвы

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:28 Очереди на границе — как изменилась ситуация на КПП

09:24 В Херсоне раздаются мощные взрывы

09:23 В Киеве задержали одесского политика — в чем причина

09:16 Новая схема — как уклонисты становятся многодетными за деньги

09:11 Будут ли украинцы со светом на Рождество — прогноз эксперта

09:53 Динамо удалось продлить контракт с одним из лидеров команды

09:53 Запускал фейерверки из окна — в Киеве задержали правонарушителя

09:51 Отключения света в Одессе — кому подготовиться

09:50 В Турции взорвался завод по производству взрывчатки — есть жертвы

09:28 Очереди на границе — как изменилась ситуация на КПП

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:24 В Херсоне раздаются мощные взрывы

09:23 В Киеве задержали одесского политика — в чем причина

09:16 Новая схема — как уклонисты становятся многодетными за деньги

09:11 Будут ли украинцы со светом на Рождество — прогноз эксперта

09:04 Россияне начали депортировать семьи украинских военных с ВОТ

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине