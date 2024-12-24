В Киеве задержали одесского партийного лидера Суханова

СБУ задержала адвоката. Фото: Игорь Лаченков

Представители СБУ задержали адвоката, требовавшего взятку за решение земельного вопроса в столице. По предварительной информации, речь идет об Александре Суханове, возглавляющем Одесскую областную организацию партии "УДАР Виталия Кличко".

Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков.

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Пост Игоря Лаченкова. Фото: скриншот

Что известно

По информации блогера, адвокат якобы обещал за 1 млн долларов провести через Киевскую городскую государственную администрацию необходимые решения для выделения в аренду земельного участка в парке "Наталка" на набережной Днепра. Его задержали при получении первого транша на сумму 900 тыс. долларов.

Отметим, что правоохранительные органы не обнародовали официальную информацию по этому поводу.

Что говорят в партии

В партии "УДАР" заявили, что не располагают данными о задержании Александра Суханова. Политическая сила призвала правоохранителей "к честному и объективному сопровождению дела с соблюдением закона, если, конечно, дело действительно существует". В "УДАРе" предполагают, что их однопартийца могут преследовать по политическим причинам.

Заявление партии "УДАР". Фото: скриншот

"Вместе с тем "УДАР" заявляет о недопустимости пребывания в рядах партии любого, кто причастен к нарушению законов Украины. Любой подобный случай должен быть тщательно расследован правоохранителями и получить надлежащую правовую оценку в суде. В случае, если вину Александра Суханов будет признан, он должен понести ответственность согласно закону", — заявили партийцы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что большинство административного аппарата Украины — не коррумпированы. Также в НАПК назвали, где больше вырос уровень коррупции во время войны.