У Києві затримали одеського партійного лідера Суханова

У Києві затримали одеського політика — у чому причина
Представники СБУ затримали адвоката, який вимагав хабар за вирішення земельного питання у столиці. За попередньою інформацією, мова йде про Олександра Суханова, який очолює Одеську обласну організацію партії "УДАР Віталія Кличка".
Про це повідомив блогер Ігор Лаченков.
Що відомо
За інформацією блогера, адвокат нібито обіцяв за 1 млн доларів провести через Київську міську державну адміністрацію необхідні рішення для виділення в оренду земельної ділянки у парку "Наталка" на набережній Дніпра. Його затримали під час отримання першого траншу у сумі 900 тис. доларів.
Зазначимо, що правоохоронні органи не оприлюднювали офіційної інформації з цього приводу.
Що говорять у партії
У партії "УДАР" заявили, що не мають даних щодо затримання Олександра Суханова. Політична сила закликала правоохоронців "до чесного та об’єктивного супроводу справи з дотриманням закону, якщо, звісно, справа справді існує". В "УДАРі" припускають, що їхнього однопартійця можуть переслідувати з політичних причин.
"Разом з тим, "УДАР" заявляє про недопустимість перебування в лавах партії будь-кого, хто причетний до порушення законів України. Будь-який подібний випадок має бути ретельно розслідуваний правоохоронцями та отримати належну правову оцінку у суді. У разі, якщо провину Олександра Суханова буде визнано, він має понести відповідальність згідно закону", — заявили партійці.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що більшість адміністративного апарату України — не корумповані. Також у НАЗК назвали, де найбільше зріс рівень корупції під час війни.
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