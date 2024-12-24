У Києві затримали одеського партійного лідера Суханова

СБУ затримала адвоката. Фото: Ігор Лаченков

Представники СБУ затримали адвоката, який вимагав хабар за вирішення земельного питання у столиці. За попередньою інформацією, мова йде про Олександра Суханова, який очолює Одеську обласну організацію партії "УДАР Віталія Кличка".

Про це повідомив блогер Ігор Лаченков.

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Пост Ігоря Лаченкова. Фото: скриншот

Що відомо

За інформацією блогера, адвокат нібито обіцяв за 1 млн доларів провести через Київську міську державну адміністрацію необхідні рішення для виділення в оренду земельної ділянки у парку "Наталка" на набережній Дніпра. Його затримали під час отримання першого траншу у сумі 900 тис. доларів.

Зазначимо, що правоохоронні органи не оприлюднювали офіційної інформації з цього приводу.

Що говорять у партії

У партії "УДАР" заявили, що не мають даних щодо затримання Олександра Суханова. Політична сила закликала правоохоронців "до чесного та об’єктивного супроводу справи з дотриманням закону, якщо, звісно, справа справді існує". В "УДАРі" припускають, що їхнього однопартійця можуть переслідувати з політичних причин.

Заява партії "УДАР". Фото: скриншот

"Разом з тим, "УДАР" заявляє про недопустимість перебування в лавах партії будь-кого, хто причетний до порушення законів України. Будь-який подібний випадок має бути ретельно розслідуваний правоохоронцями та отримати належну правову оцінку у суді. У разі, якщо провину Олександра Суханова буде визнано, він має понести відповідальність згідно закону", — заявили партійці.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що більшість адміністративного апарату України — не корумповані. Також у НАЗК назвали, де найбільше зріс рівень корупції під час війни.