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В Крыму затонул сторожевой корабль "Тарантул"

18 января 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Крыму затонул сторожевой корабль "Тарантул"
Сторожевой корабль "Тарантул". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БПЛА.

Об этом сообщают партизаны АТЕШ.

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По их информации, корабль находился на пристани бухты "Графская" и был подбит несколько дней назад. Сегодня судно окончательно ушло под воду.

"С чем мы всех и поздравляем. Постепенно мы выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", — говорится в сообщении партизанского движения.

Доля БДК "Новочеркасск" в Крыму

Кроме того, оккупанты собираются поднимать со дня Феодосийского порта БДК "Новочеркасск". Об этих планах вроде бы сообщают родственники "пропавших без вести" моряков. Это необходимо для установки образцов ДНК членов экипажа.

"Им сообщили неутешительные прогнозы: после подъема остатков корабля на сушу, его аккуратно будут резать, что нужно примерно три месяца. Затем обнаруженные останки военнослужащих сверят со взятыми ДНК. В лучшем случае все процедуры займут полгода", — уверяют крымские партизаны.

Напомним, российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

Также мы писали, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак со стороны ВСУ. Незадолго после этого в сети появились спутниковые снимки русских разрушений.

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