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У Криму затонув сторожовий корабель "Тарантул"

18 січня 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Криму затонув сторожовий корабель "Тарантул"
Сторожовий корабель "Тарантул". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА. 

Про це повідомляють партизани АТЕШ.

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За їхньою інформацією, корабель був на пристані бухти "Графська" та був підбитий кілька днів тому. Сьогодні судно остаточно пішло під воду. 

"Із чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість", — йдеться у повідомленні партизанського руху. 

Доля ВДК "Новочеркаськ" у Криму

Крім того, окупанти збираються підіймати з дня порту Феодосії ВДК "Новочеркаськ". Про ці плани начеб-то повідомляють родичі "зниклих безвісти" моряків.  Це необхідно для встановлення зразків ДНК членів екіпажу. 

"Їм повідомили невтішні прогнози: після підйому залишків корабля на сушу, його акуратно різатимуть, що потрібно приблизно три місяці. Потім виявлені останки військовослужбовців звірять із взятими ДНК. У найкращому разі всі процедури займуть пів року", — запевняють кримські партизани. 

Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

Також ми писали, що у перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак з боку ЗСУ. Незадовго після цього у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань. 

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