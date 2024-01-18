У Криму затонув сторожовий корабель "Тарантул"
У Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.
Про це повідомляють партизани АТЕШ.
За їхньою інформацією, корабель був на пристані бухти "Графська" та був підбитий кілька днів тому. Сьогодні судно остаточно пішло під воду.
"Із чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість", — йдеться у повідомленні партизанського руху.
Доля ВДК "Новочеркаськ" у Криму
Крім того, окупанти збираються підіймати з дня порту Феодосії ВДК "Новочеркаськ". Про ці плани начеб-то повідомляють родичі "зниклих безвісти" моряків. Це необхідно для встановлення зразків ДНК членів екіпажу.
"Їм повідомили невтішні прогнози: після підйому залишків корабля на сушу, його акуратно різатимуть, що потрібно приблизно три місяці. Потім виявлені останки військовослужбовців звірять із взятими ДНК. У найкращому разі всі процедури займуть пів року", — запевняють кримські партизани.
Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.
Також ми писали, що у перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак з боку ЗСУ. Незадовго після цього у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань.
Читайте Новини.LIVE!