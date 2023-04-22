В Николаеве планируют открыть детские посещения

В Николаеве вскоре планируют открыть детские сады
В Николаеве вскоре планируют открыть для посещений детские сады. Воспитанники смогут посещать только те заведения, где будут обустроены укрытия.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Мэр города опубликовал видео, на котором показано, как в Заводском районе города производится ремонт в одном из заведений.
"Там полностью обновляют стены, пол и потолок, проводят все необходимые коммуникации. А в помещении обустроят туалетные комнаты, установят умывальники и будет горячая вода", — отмечает Сенкевич.
Отметим, что точную дату открытия в городе назвать не могут, но работы ведутся с конца марта. Сады будут открывать постепенно, с учетом вопросов безопасности.
Напомним, что на этой неделе жительница Измаила Одесской области испытала тройное счастье. В областном перинатальном центре родилась первая тройня в регионе в 2023 году. По сообщению медиков, мальчик и две девочки появились на свет на 35-й неделе беременности у молодой роженицы.
С начала 2023 года в Одесском областном перинатальном центре появилось на свет восемь двойняшек. Все дети родились здоровыми.
Отметим, что российские оккупационные войска планируют вывозить украинских детей из Энергодара в Крым в период с 4 по 7 мая. Пока что захватчики составляют реестр несовершеннолетних жителей этого города.