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В Николаеве вскоре планируют открыть детские сады

22 апреля 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве планируют открыть детские посещения
Воспитанники в детском саду. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаеве вскоре планируют открыть для посещений детские сады. Воспитанники смогут посещать только те заведения, где будут обустроены укрытия.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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Мэр города опубликовал видео, на котором показано, как в Заводском районе города производится ремонт в одном из заведений.

"Там полностью обновляют стены, пол и потолок, проводят все необходимые коммуникации. А в помещении обустроят туалетные комнаты, установят умывальники и будет горячая вода", — отмечает Сенкевич.

Отметим, что точную дату открытия в городе назвать не могут, но работы ведутся с конца марта. Сады будут открывать постепенно, с учетом вопросов безопасности.

Напомним, что на этой неделе жительница Измаила Одесской области испытала тройное счастье. В областном перинатальном центре родилась первая тройня в регионе в 2023 году. По сообщению медиков, мальчик и две девочки появились на свет на 35-й неделе беременности у молодой роженицы.

С начала 2023 года в Одесском областном перинатальном центре появилось на свет восемь двойняшек. Все дети родились здоровыми.

Отметим, что российские оккупационные войска планируют вывозить украинских детей из Энергодара в Крым в период с 4 по 7 мая. Пока что захватчики составляют реестр несовершеннолетних жителей этого города.

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