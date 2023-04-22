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У Миколаєві невдовзі планують відкрити дитячі садки

22 квітня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві планують відкрити дитячі для відвідувань
Вихованці у дитячому садку. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві невдовзі планують відкрити для відвідувань дитячі садки. Вихованці зможуть відвідувати тільки ті заклади, де будуть облаштовані укриття. 

Про це повідомив  міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

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Мер міста опублікував відео, на якому показано, як у Заводському районі міста проводять ремонт в одному із закладів.

"Там повністю оновлюють стіни, підлогу та стелю, проводять усі необхідні комунікації. А у приміщенні облаштують туалетні кімнати, встановлять умивальники та буде гаряча вода", — наголошує Сенкевич. 

Зазначимо, що наразі точну дату відкриття у місті назвати не можуть, але роботи ведуться з кінця березня. Садки відкриватимуть поступово, з урахуванням питань безпеки. 

Нагадаємо, що цього тижня жителька Ізмаїла Одеської області відчула потрійне щастя. В обласному перинатальному центрі народилася перша трійня в регіоні у 2023 році. За повідомленням медиків хлопчик та двоє дівчаток зʼявилися на світ на 35-му тижні вагітності у молодої породіллі.

Додамо, з початку 2023 року в Одеському обласному перинатальному центрі з'явилося на світ вісім двійнят. Усі діти народилися здоровими.

Наголосимо, російські окупаційні війська планують вивозити українських дітей з Енергодара до Криму в період з 4 по 7 травня. Поки що загарбники складають реєстр неповнолітніх жителів цього міста.

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