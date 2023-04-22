У Миколаєві планують відкрити дитячі для відвідувань

У Миколаєві невдовзі планують відкрити дитячі садки
У Миколаєві невдовзі планують відкрити для відвідувань дитячі садки. Вихованці зможуть відвідувати тільки ті заклади, де будуть облаштовані укриття.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Мер міста опублікував відео, на якому показано, як у Заводському районі міста проводять ремонт в одному із закладів.
"Там повністю оновлюють стіни, підлогу та стелю, проводять усі необхідні комунікації. А у приміщенні облаштують туалетні кімнати, встановлять умивальники та буде гаряча вода", — наголошує Сенкевич.
Зазначимо, що наразі точну дату відкриття у місті назвати не можуть, але роботи ведуться з кінця березня. Садки відкриватимуть поступово, з урахуванням питань безпеки.
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Додамо, з початку 2023 року в Одеському обласному перинатальному центрі з'явилося на світ вісім двійнят. Усі діти народилися здоровими.
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