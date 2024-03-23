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В Николаеве ухудшилось состояние воды — какая причина

23 марта 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Николаеве ухудшилось состояние воды — какая причина
Забор проб воды в реке Ингулец. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В реку Ингулец, откуда Николаев получает воду, в середине месяца сбросили шахтные воды. Поэтому водопроводная вода в городе стала соленой и желтой.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Сброс шахтных вод в Ингулец

После повреждения днепровского водопровода Николаев некоторое время ощущал нехватку водоснабжения. Чтобы урегулировать ситуацию, городские власти сначала решили направить соленую воду из лимана, но впоследствии город стал получать речную воду из Ингульца. За последние несколько недель жители города заметили ухудшение качества воды в своих кранах. Оказалось, что Кабмин разрешил госпредприятию "Кривбассшахтозакрытие" до 15 марта 2024 года сбросить шахтные воды. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение "О сбросе излишков сточных вод в реку Ингулец".

В документе говорится, что это необходимо "для предотвращения возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях Криворожского бассейна, в частности, которая может возникнуть в результате террористических актов со стороны государства-агрессора".

Плановый процесс

В общем, этот процесс является плановым и происходит раз в несколько лет. В последний раз правительство разрешило сброс вод еще до полномасштабного вторжения — в декабре 2021 года. Главное условие от Кабмина — предприятие должно соблюдать индивидуальный регламент. То есть содержание хлоридов в Ингульце, в местах водозаборов не должно превышать предельно допустимую концентрацию.

Для этого шахтные воды должны поступать в реку вместе с пресной водой, которая разбавила бы их и снизила процент минерализации. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа концентрация хлорид ионов в воде реки Ингулец составляет 1375 миллиграммов на литр. Это более чем в 4 раза больше предельно допустимой концентрации.

Напомним, российские оккупанты атаковали 22 марта ряд инфраструктурных объектов Украины, в том числе и энергетические. Под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

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