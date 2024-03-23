У Миколаєві погіршився стан води — яка причина

Забір проб води в річці Інгулець. Фото: УНІАН

В річку Інгулець, звідки Миколаїв отримує воду, у середині місяця скинули шахтні води. Через це водопровідна вода у місті стала солоною та жовтою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Скидування шахтних вод в Інгулець

Після пошкодження дніпровського водогону Миколаїв деякий час відчував брак водопостачання. Щоб врегулювати ситуацію, міська влада спочатку вирішила направити солону воду з лиману, але згодом місто стало отримувати річкову воду з Інгульця. Та за останні кілька тижнів мешканці міста помітили погіршення якості води у своїх кранах. Виявилось, що Кабмін надав дозвіл держпідприємству "Кривбасшахтозакриття" до 15 березня 2024 року скинути шахтні води. Про це свідчить відповідне розпорядження "Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець".

У документі мовиться, що це потрібна "для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, зокрема, яка може виникнути внаслідок терористичних актів з боку держави-агресорки".

Плановий процес

Загалом цей процес є плановим і відбувається раз на декілька років. Востаннє уряд надав дозвіл на скидання вод ще до повномасштабного вторгнення — у грудні 2021 року. Головна умова від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів в Інгульці, у місцях водозаборів не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації.

Для цього шахтні води мають надходити в річку разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Та наразі, за даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу концентрація хлорид іонів у воді річки Інгулець складає 1375 міліграмів на літр. Це в понад 4 рази більше гранично допустимої концентрації.

Нагадаємо, російські окупанти атакували 22 березня низку інфраструктурних об'єктів України, в тому числі й енергетичні. Під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.