В Николаеве создадут приют для бездомных животных за 60 млн

В Николаеве потратят 60 млн грн на приют для животных
В Николаеве хотят создать современный центр для бездомных животных . На это планируют потратить около 60 млн грн. Правда, где взять деньги пока не решили.
Об этом сообщает Центр публичных расследований.
Что планируют
Николаевский горсовет начинает реализацию проекта реконструкции "Центра защиты животных". В мэрии уверяют, что он улучшит жизнь бездомных животных и уменьшит их количество на улицах. Речь идет, в частности, об обновлении существующих вольеров и строительстве новых и закупке оборудования для ветеринарной клиники. Кроме того, проект будет включать в себя программы стерилизации и вакцинации собак и образовательные кампании среди горожан о гуманном отношении к животным.
Сколько потратят
Бюджет проекта составляет 59,8 тыс. грн. Из них 49,8 млн. грн. направят на капитальные расходы, остальное — на операционные.
В настоящее время проект находится в статусе подготовки и ищет финансирование.
Напомним, в Запорожье загорелся приют для собак. Также в Одесской области зоозащитники сообщают об убийстве бездомных животных.
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