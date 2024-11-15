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В Николаеве потратят 60 млн грн на приют для животных

15 ноября 2024 16:01
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаеве создадут приют для бездомных животных за 60 млн
Собаки за решеткой. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Николаеве хотят создать современный центр для бездомных животных . На это планируют потратить около 60 млн грн. Правда, где взять деньги пока не решили.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Что планируют

Николаевский горсовет начинает реализацию проекта реконструкции "Центра защиты животных". В мэрии уверяют, что он улучшит жизнь бездомных животных и уменьшит их количество на улицах. Речь идет, в частности, об обновлении существующих вольеров и строительстве новых и закупке оборудования для ветеринарной клиники. Кроме того, проект будет включать в себя программы стерилизации и вакцинации собак и образовательные кампании среди горожан о гуманном отношении к животным.

Сколько потратят

Бюджет проекта составляет 59,8 тыс. грн. Из них 49,8 млн. грн. направят на капитальные расходы, остальное — на операционные.

В Николаеве потратят 60 млн грн на приют для животных - фото 1
Бюджет проекта. Фото: ЦПР

В настоящее время проект находится в статусе подготовки и ищет финансирование.

Напомним, в Запорожье загорелся приют для собак. Также в Одесской области зоозащитники сообщают об убийстве бездомных животных.

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