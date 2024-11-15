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У Миколаєві витратять 60 млн грн на притулок для тварин

15 листопада 2024 16:01
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Миколаєві створять притулок для бездомних тварин за 60 млн
Собаки за решіткою. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Миколаєві хочуть створити сучасний центр для безпритульних тварин. На це планують витратити майже 60 млн грн. Щоправда, де взяти гроші, поки не вирішили.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Що планують

Миколаївська міськрада починає реалізацію проєкту реконструкції "Центру захисту тварин". У мерії запевняють, що він покращить життя безпритульних тварин і зменшить їх кількість на вулицях. Йдеться, зокрема, про оновлення існуючих вольєрів та будівництво нових та закупівлю обладнання для ветеринарної клініки. Крім того, проєкт включатиме програми стерилізації та вакцинації собак і освітні кампанії серед містян про гуманне ставлення до тварин. 

Скільки витратять

Бюджет проєкту складає 59,8 тис. грн. З них 49,8 млн грн скерують на капітальні витрати, решта — на операційні. 

У Миколаєві витратять 60 млн грн на притулок для тварин - фото 1
Бюджет проєкту. Фото: ЦПР

Наразі проєкт знаходиться у статусі підготовки та шукає фінансування.

Нагадаємо, у Запоріжжі загорівся притулок для собак. Також на Одещині зоозахисники повідомляють про вбивство бездомних тварин.

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