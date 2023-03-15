В Минобороны показали, как одесская терроборона мужественно защищает Бахмут

Воины одесской 122 бригады терробороны ВСУ

Бахмут — одна из самых горячих точек фронта. С начала августа 2022 года российские войска (прежде всего ЧВК "Вагнер") штурмуют город и окружающие его населенные пункты. Воины одесской 122-й бригады терробороны ВСУ вместе с другими подразделениями мужественно держат оборону города.

Соответствующие фото обнародовало Министерство обороны Украины.

Оборона Бахмута

"Город потерпел огромные разрушения. Оккупанты, понимая, что им не удастся сломить дух наших казаков, постоянно обстреливают кварталы из всех возможных видов вооружения", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в городе

Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на уход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.

При этом врагу удалось захватить восточную часть города к реке Бахмутке. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Наибольшая борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.

Оккупанты концентрируют все свои силы в Донецкой области. Противник преследует цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому он продолжает наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.

Напомним, совсем недавно Евгений Пригожин рассказал о будущей судьбе "Вагнера" после Бахмутской битвы. Он заявил, что после битвы группа "Вагнера" станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

Фото: Минобороны/ Telegram