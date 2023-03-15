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В Минобороны показали, как одесская терроборона мужественно защищает Бахмут

15 марта 2023 18:52
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Воины одесской 122 бригады терробороны ВСУ
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Бахмут — одна из самых горячих точек фронта. С начала августа 2022 года российские войска (прежде всего ЧВК "Вагнер") штурмуют город и окружающие его населенные пункты. Воины одесской 122-й бригады терробороны ВСУ вместе с другими подразделениями мужественно держат оборону города.

Соответствующие фото обнародовало Министерство обороны Украины.

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Оборона Бахмута

"Город потерпел огромные разрушения. Оккупанты, понимая, что им не удастся сломить дух наших казаков, постоянно обстреливают кварталы из всех возможных видов вооружения", — говорится в сообщении.

оборона Бахмута

оборона Бахмута

оборона Бахмута

Какая ситуация в городе

Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на уход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.

При этом врагу удалось захватить восточную часть города к реке Бахмутке. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Наибольшая борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.

Оккупанты концентрируют все свои силы в Донецкой области. Противник преследует цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому он продолжает наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.

Напомним, совсем недавно Евгений Пригожин рассказал о будущей судьбе "Вагнера" после Бахмутской битвы. Он заявил, что после битвы группа "Вагнера" станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

Фото: Минобороны/ Telegram

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