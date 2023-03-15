У Міноборони показали, як одеська тероборона мужньо захищає Бахмут

Воїни одеської 122 бригади тероборони ЗСУ

Бахмут — одна з найгарячіших точок фронту. Від початку серпня 2022 року російські війська (передовсім ПВК "Вагнер") штурмують місто та населені пункти, що його оточують. Воїни одеської 122 бригади тероборони ЗСУ разом з іншими підрозділами мужньо тримають оборону міста Бахмут.

Відповідні фото оприлюднило Міністерство оборони України.

Оборона Бахмута

"Місто зазнало величезних руйнувань. Окупанти, розуміючи, що їм не вдасться зломити дух наших козаків, постійно обстрілюють квартали з усіх можливих видів озброєння", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в місті

Українські війська тримають більшу частину Бахмута, включно з центром. Те, що з міста виведені деякі підрозділи, швидше за все говорить про ротацію, а не є загальним наказом на відхід. Значна кількість військ продовжує вести бойові дії далі.

При цьому ворогу вдалося захопити східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян приходиться якраз не на саме місто, а з півночі в обхід міста. Найбільша боротьба розгорнулася за шлях постачання, який все ще існує, однак під обстрілами противника.

Окупанти концентрують всі свої сили на Донеччині. Противник має на меті вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тому він продовжує нарощувати інтенсивність штурмових дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.

За прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Євген Пригожин розповів про майбутню долю "Вагнера" після Бахмутської битви. Він заявив, що після битви група "Вагнера" стане безкомпромісною ідеологічною елітарною паралельною військовою організацією. Він також повідомив, що група розпочне нову хвилю вербування після захоплення Бахмута та переформується в армію з ідеологічним компонентом.

Фото: Міноборони/ Telegram