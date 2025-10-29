В Молдове разоблачили наемников, воевавших в Украине

Российские наемники. Фото иллюстративное: росСМИ

В Молдове провели обыски из-за деятельности группы граждан, которые за деньги вступали в незаконные военизированные формирования. Операцию осуществляли совместно с украинскими правоохранителями и Европолом. Подозреваемые соглашались участвовать в военных конфликтах, в частности в Украине.

Об этом сообщили в полиции Республики Молдова.

Обыски в Молдове

В нескольких населенных пунктах Молдовы прошли обыски по делу о наемниках, которые действовали в Украине и других странах. Подозреваемые вступали в незаконные военизированные формирования, такие как "Вагнер" и подобные группы, за вознаграждение и были готовы участвовать в вооруженных конфликтах.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, военную технику, незаконно хранящиеся боеприпасы и другие вещественные доказательства. На время расследования подозреваемые находятся на свободе. Расследование проводится совместно с Европолом для установления всех участников и масштабов деятельности сети.

