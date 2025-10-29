В Молдові викрили найманців, що воювали в Україні

Російські найманці. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Молдові провели обшуки через діяльність групи громадян, які за гроші вступали до незаконних воєнізованих формувань. Операцію здійснювали спільно з українськими правоохоронцями та Європолом. Підозрювані погоджувалися брати участь у військових конфліктах, зокрема в Україні.

Про це повідомили в поліції Республіки Молдова.

Обшуки у Молдові

В кількох населених пунктах Молдови пройшли обшуки у справі про найманців, які діяли в Україні та інших країнах. Підозрювані вступали до незаконних воєнізованих формувань, таких як "Вагнер" та подібні групи, за винагороду і були готові брати участь у збройних конфліктах.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, військову техніку, незаконно збережені боєприпаси та інші речові докази. На час розслідування підозрювані перебувають на свободі. Розслідування проводиться спільно з Європолом для встановлення всіх учасників і масштабів діяльності мережі.

