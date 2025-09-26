Штормовое предупреждение в Одессе 26 сентября: море опасно

Люди гуляют на Приморском бульваре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 26 сентября, в Одессе и области прогнозируют штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильные порывы ветра. Несмотря на это температура морской воды остается еще теплой. Однако людей призывают не идти к морю, из-за повышенной минной угрозы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется +17...+19 °C, ночью +8...+10 °C. Кроме того, на улице будет ветрено, порывы до 15-17 м/с.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. В регионе синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха упадет +15...+20 °C днем, и +5...+10 °C, а местами до 2°C ночью.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют ощутимое похолодание — море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +18...+19 °C. Однако купаться сегодня не советуют из-за угрозы мин.

Уровень пожарной опасности в области. Фото: скриншот гидрометцентр

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

