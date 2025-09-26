Штормове попередження в Одесі 26 вересня: море небезпечне

Люди гуляють на Приморському бульварі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 вересня, в Одесі та області прогнозують штормове попередження. Синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Попри це температура морської води залишається ще теплою. Однак людей закликають не йти до моря, через півищену мінну загрозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень підніметься +17...+19 °C, уночі +8...+10 °C. Крім того, на вулиці буде вітряно, пориви до 15-17 м/с.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. В регіоні синоптики прогнозують пориви вітру до 15-17 м/с. Температура повітря впаде +15...+20 °C вдень, та +5...+10 °C, а місцями до 2°C вночі.

Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Попри те, що синоптики прогнозують відчутне похолодання — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +18...+19 °C. Однак купатися сьогодні не радядть через загрозу мін.

Рівень пожежної небезпеки в області. Фото: скриншот гідрометцентр

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

