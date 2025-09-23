Погода в Одессе 23 сентября: комфортная температура и теплое море

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 сентября в Одессе ожидается комфортная температура воздуха. Впрочем, синоптики предупреждают о тумане в Одесской области. Вода в море остается теплой, поэтому для отдыхающих условия для купания будут благоприятными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется +21...+23 °C, ночью +13...+15 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. На автодорогах утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C.

Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что на календаре конец сентября - море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +19...+20 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

