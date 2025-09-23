Погода в Одессе 23 сентября: комфортная температура и теплое море

В море снова можно купаться — температура воды возле Одессы
Сегодня, 23 сентября в Одессе ожидается комфортная температура воздуха. Впрочем, синоптики предупреждают о тумане в Одесской области. Вода в море остается теплой, поэтому для отдыхающих условия для купания будут благоприятными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется +21...+23 °C, ночью +13...+15 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одесской области
В области также прогнозируется переменная облачность. На автодорогах утром ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C.
Какая температура морской воды
Несмотря на то, что на календаре конец сентября - море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +19...+20 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.
Пожарная опасность в Одесской области
Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.
