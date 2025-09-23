Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У морі знову можна купатися — температура води біля Одеси

У морі знову можна купатися — температура води біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 05:46
Погода в Одесі 23 вересня: комфортна температура та тепле море
Люди купаються в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 вересня в Одесі очікується комфортна температура повітря. Утім, синоптики попереджають про туман у Одеській області. Вода у морі залишається теплою, тож для відпочивальників умови для купання будуть сприятливими.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьгодні в Одесі буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень підніметься +21...+23 °C, уночі +13...+15 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. На автошляхах вранці очікується туман. Видимість 200-500 метрів. Температура повітря сягатиме +21...+26 °C.

Прогноз погоди в Одесі на 23 вересня
Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Попри те, що на календарі кінець вересня — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові скоро прийде похолодання. Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про останні теплі дні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси море температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації