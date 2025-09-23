Погода в Одесі 23 вересня: комфортна температура та тепле море

Люди купаються в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 вересня в Одесі очікується комфортна температура повітря. Утім, синоптики попереджають про туман у Одеській області. Вода у морі залишається теплою, тож для відпочивальників умови для купання будуть сприятливими.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьгодні в Одесі буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень підніметься +21...+23 °C, уночі +13...+15 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. На автошляхах вранці очікується туман. Видимість 200-500 метрів. Температура повітря сягатиме +21...+26 °C.

Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Попри те, що на календарі кінець вересня — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

