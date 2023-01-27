Дом с совой в Одессе: адрес и история

Точная дата постройки памятника на Нежинской, 66, неизвестна

Если присмотреться, то в Одессе почти всюду можно увидеть произведение искусства. К сожалению, богатое историческое наследие сегодня выглядит не всегда прилично, и старинные фасады теряются среди кондиционеров и ужасающих балконов. Вот так на Нежинской, 66, расположен Дом с совой, о котором мало кто знает. А ведь мудрая птица на облицовке достопримечательности уже много лет наблюдает за развитием города.

Интересные и иногда мистические факты о необычном доме собирали Новини.LIVE.

Неизвестный "день рождения"

"Дом с совой" - так называют в народе доходный дом Коссаговской. Он является редким памятником в стиле орнаментального, а именно "египетского" модерна.

Архитектор постройки точно не известен, как и год появления. Однако, исходя из выводов экспертов, здание было построено в начале ХХ века, не позднее 1905 года, а авторами проекта Моисей Линецкий или Маврикий Рейнгерц.

Фасад дома украшен очень изысканно и богато. Он действительно выделяется на фоне других достопримечательностей. Его убранство несет ярко выраженные черты, свойственные именно стилю модерна: деревья и ветки, крылья, маскароны.

Мистическая сова

Проездная арка украшена крыльями и мотивом "удар бича". Окна третьего этажа также украшены этим элементом, состоящий из параллельных древесных стволов. Такой декор уникален, и в одесском модерне нет ни повторений, ни прототипов.

Под карнизом прорезано большое окно, которое по обе стороны обрамляют пальмовые ветви. В месте, где они сходятся, расположена мистическая скульптура совы, благодаря которой одесситы и дали название зданию. Это символ всеобъемлющего знания, а звезда – направленного, осознанного достижения. Вместе взятые они символизируют веру в прогресс, свойственный тому времени.

Также можно увидеть изображения гербов и женские скульптурные портреты – последние в эпоху модерна были очень популярны. Прекрасных дам часто изображают в виде горгона с мацаками на голове или вестников богов с "крылышками".

Советский отпечаток

Уже в советское время с домом обошлись так же, как и с другими достопримечательностями архитектуры в центре: роскошные квартиры превратили в коммуналки, первые этажи отвели под конторы и артели. Памятник архитектуры начал медленно приходить в упадок, теряя прошлый шарм.

Сейчас дом, как и многие архитектурные памятники, нуждается в реставрации и сохранении. А массивные балконы не имеют ничего вместе с мудростью, которую уже столько лет гордо символизирует архитектурная сова.