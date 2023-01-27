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У мудрості — сила: цікаві факти про одеський Будинок із совою

27 січня 2023 20:50
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Будинок із совою в Одесі: адреса та історія
Точна дата побудови пам'ятки на Ніжинській, 66, невідома
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Якщо придивитися, то в Одесі майже усюди можна побачити витвір мистецтва. На жаль, багата історична спадщина сьогодні виглядає не завжди пристойно, й старовинні фасади губляться серед кондиціонерів та жахливих балконів. Ось так на Ніжинській, 66, розташований Будинок із совою, про який мало хто знає. А тим часом мудрий птах на облицюванні пам'ятки вже багато років спостерігає за розвитком міста. 

Цікаві та іноді містичні факти про незвичний будинок збирали Новини.LIVE.

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"Будинок із совою" — так називають у народі прибутковий будинок Коссаговської. Він є рідкісною пам'яткою у стилі орнаментального, а саме "єгипетського" модерну.

Архітектор споруди точно не відомий, як і рік появи. Однак, виходячи з висновків експертів, будівля була збудована на початку ХХ століття, не пізніше 1905 року, а авторами проєкту є Мойсей Лінецький або Маврикій Рейнгерц.

Будинок із совою в Одесі

Фасад будинку прикрашений дуже вишукано та багато. Він дійсно виділяється на фоні інших пам'яток. Його оздоблення несе яскраво виражені риси, властиві саме стилю модерну: дерева та гілки, крила, маскарони.

Будинок із совою в Одесі

Містична сова

Проїзна арка оздоблена крилами та мотивом "удар бича". Вікна третього поверху також прикрашені цим елементом, що складається з паралельних деревних стволів. Такий декор унікальний, і в одеському модерні не має ні повторень, ні прототипів.

Під карнизом прорізане велике вікно, яке з обох боків обрамляють пальмові гілки. У місці, де вони сходяться, розміщена містична скульптура сови, завдяки якій одесити і дали назву будинку. Це символ всеосяжного знання, а зірка — спрямованого, усвідомленого досягнення. Разом узяті вони символізують віру в прогрес, властиву на той час.

Будинок із совою в Одесі

Будинок із совою в Одесі історія

Також можна побачити зображення гербів та жіночі скульптурні портрети — останні в епоху модерну були дуже популярними. Прекрасних дам часто зображають у вигляді горгон з мацаками на голові або вісників богів з "крильцями".

Будинок із совою в Одесі

Радянський відбиток

Вже у радянські часи з будинком обійшлися, так само, як і з іншими пам'ятками архітектури в центрі: розкішні квартири перетворили на комуналки, перші поверхи відвели під контори та артілі. Пам'ятка архітектури почала повільно занепадати, втрачаючи минулий шарм. 

 

 

Будинок із совою в Одесі

Зараз будинок, як і багато архітектурних пам'яток потребує реставрації та збереження. А масивні балкони не мають нічого спільно з мудрістю, яку вже стільки років гордо символізує архітектурна сова. 

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