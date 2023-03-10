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В Нью-Йорке призвали поддержать проведение EXPO-2030 в Одессе

10 марта 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Победитель отбора станет известен уже в ноябре этого года
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Нью-Йорке на знаменитой площади Таймс сквер появилось видео с призывом поддержать заявку Одессы на проведение Всемирной выставки в 2030 году. Данное видео впервые было опубликовано на Манхэттене 9 марта в 17.00 по местному времени.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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В этом году за проведение Всемирной выставки соревнуются четыре страны: Украина, Италия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Заявка и досье Одессы, как города-кандидата на проведение EXPO, были представлены президентом Украины Владимиром Зеленским 29 ноября прошлого года.

Разработка проекта в EXPO-2030 в Одессе

Разработкой архитектурной части украинского досье занималась всемирно известная команда Zaha Hadid Architect. Она предложила систему строительства павильонов для других государств-участников, что позволит транспортировать отдельным участникам выставки их модули в свои страны. Компоненты павильонов также могут быть предложены как школы, детские сады, хирургические кабинеты или субсидированные рабочие помещения для цифровой и креативной индустрии Украины.

EXPO-2030 и развитие Одессы

Все эти модули будут разработаны таким образом, чтобы они могли размещаться на судоходных баржах, которые перевозят грузы по Черному и Азовскому морям и Днепру. Их можно легко доставить в крупные города Украины, где они будут использованы в качестве общественной и социальной инфраструктуры для общин по всей стране.

Окончательно город-хозяина Всемирной выставки будет выбран в ноябре этого года. Для победы Украине нужно получить не менее 86 голосов из 170 стран, входящих в Международное бюро выставок.

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