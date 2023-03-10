У Нью-Йорку закликали підтримати проведення EXPO-2030 в Одесі
Нью-Йорку на знаменитій площі Таймс сквер з'явилася відео з закликом підтримати заявку Одеси на проведення Всесвітньої виставки у 2030 році. Дане відео вперше було опубліковане на Манхеттені 9 березня о 17:00 за місцевим часом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
-
Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ
-
Прощання з "Да Вінчі" в Києві (фоторепортаж)
-
Прем'єр Британії висловився за переговори між рф і Україною, але є умова
-
Перевершують ChatGPT: ТОП три найкращі нейромережі для генерування тексту і зображень
-
Після "гімну" незалежних жінок Сайрус презентувала кліп на романтичну пісню
-
Прем'єрка Фінляндії у Києві вшанувала пам’ять загиблих українських захисників
-
Братчук прокоментував долю майбутнього туристичного сезону в Одесі
-
Деяким областям потрібно підготуватися до урагану: синоптики дали прогноз щодо областей
-
Верещук очолила штаб із захисту прав дитини в умовах воєнного стану
-
Стабілізаційні відключення світла в Києві скасували, — ДТЕК
Цього року за проведення Всесвітньою виставки змагаються чотири країни: Україна, Італія, Південна Корея та Саудівська Аравія. Заявка та досьє Одеси як міста-кандидата на проведення EXPO були представлені президентом України Володимиром Зеленським 29 листопада минулого року.
Розробка проєкту в EXPO-2030 Одесі
Розробкою архітектурної частини українського досьє займалася всесвітньо відома команда Zaha Hadid Architect. Вона запропонувала систему будівництва павільйонів для інших держав-учасниць, це дозволить транспортувати окремим учасникам виставки їхні модулі до своїх країн. Компоненти павільйонів, також можуть бути запропоновані як школи, дитячі садки, хірургічні кабінети або субсидовані робочі приміщення для цифрової та креативної індустрії України.
Всі ці модулі будуть розроблені таким чином, щоб вони могли розміщатись на в судноплавних баржах, які перевозять вантажі Чорним та Азовським морями та Дніпром. Їх можна легко доставити у великі міста України, де вони будуть використані як громадська та соціальна інфраструктура для громад по всій країні.
Остаточно місто-господаря Всесвітньої виставки оберуть в листопаді цього року. Для перемоги Україні потрібно отримати щонайменше 86 голосів зі 170 країн, які входять до Міжнародного бюро виставок.